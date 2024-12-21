Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar
Emeklilere derin bir nefes aldıracak haber sonunda geldi. O ücreti ödeme zorunluluğu ortadan resmen kalktı.
Emeklilerin geçimine katkı da bulunmak için bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere çeşitli fırsatlar sunuluyor.
Bu kapsamda QNB Finansbank emeklilere 14 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Ayrıca, QNB Finansbank'ın POS’larından yapılan 50 TL ve üzeri market alışverişlerinde %5 indirim ve aylık 15 TL'lik indirim, eczane alışverişlerinde de aynı indirim avantajları sunulacak. Emekliler, acil nakit ihtiyaçları için hızlı ve kefilsiz kredi çözümlerine de başvurabilecekler.
O ÜCRETİ ÖDEME ZORUNLULUĞU KALKACAK
TaksitKolay ile 50 TL ve üzeri tek çekim harcamalarını taksitlendirme, 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı ile yıllık üyelik ücreti ödememe, market ve eczane harcamalarınızda yılda 360 TL’ye varan indirimler, eğitim ve sağlık programına kaydolarak, bu sektörlerdeki harcamalarda vade farksız 3 taksit, emekli kredi kartından verilen 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatınız sayesinde yıllık üyelik ücreti ödememe gibi fırsatlar verilecek. Böylece yıllık kredi kartı üyelik ücreti ödeme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.