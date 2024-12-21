Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar

Ayrıca, QNB Finansbank'ın POS’larından yapılan 50 TL ve üzeri market alışverişlerinde %5 indirim ve aylık 15 TL'lik indirim, eczane alışverişlerinde de aynı indirim avantajları sunulacak. Emekliler, acil nakit ihtiyaçları için hızlı ve kefilsiz kredi çözümlerine de başvurabilecekler.