Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar

Emeklilere derin bir nefes aldıracak haber sonunda geldi. O ücreti ödeme zorunluluğu ortadan resmen kalktı.

Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar - Resim: 1

Emeklilerin geçimine katkı da bulunmak için bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Bu kapsamda QNB Finansbank emeklilere 14 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

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Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar - Resim: 2

Ayrıca, QNB Finansbank'ın POS’larından yapılan 50 TL ve üzeri market alışverişlerinde %5 indirim ve aylık 15 TL'lik indirim, eczane alışverişlerinde de aynı indirim avantajları sunulacak. Emekliler, acil nakit ihtiyaçları için hızlı ve kefilsiz kredi çözümlerine de başvurabilecekler.

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Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar - Resim: 3

O ÜCRETİ ÖDEME ZORUNLULUĞU KALKACAK

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Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar - Resim: 4

TaksitKolay ile 50 TL ve üzeri tek çekim harcamalarını taksitlendirme, 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı ile yıllık üyelik ücreti ödememe, market ve eczane harcamalarınızda yılda 360 TL’ye varan indirimler, eğitim ve sağlık programına kaydolarak, bu sektörlerdeki harcamalarda vade farksız 3 taksit, emekli kredi kartından verilen 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatınız sayesinde yıllık üyelik ücreti ödememe gibi fırsatlar verilecek. Böylece yıllık kredi kartı üyelik ücreti ödeme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.

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