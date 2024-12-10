Emekliler O İlimize Akın Akın Göç Ediyor! Hem Çok Ucuz Hem de Sakin
Son dönemlerde emeklilerin tercih ettiği iller arasında yer alan Bayburt, tarihi kadar ekonomisiyle de dikkat çekiyor. Büyük şehirlerden kaçan emekliler huzuru sakin illerde aramaya başladı. Bayburt da bunlardan biri.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en sakin illeri arasında yer alan Bayburt, hem doğası hem ucuz hayatıyla dikkat çekiyor. Özellikle emeklilerin yaşamak için tercih ettiği şehirler arasında bulunan Bayburt, tarihiyle de önemli bir yere sahip.
Emekli sayısının en düşük olduğu iller arasında yer alan Bayburt, son zamanlarda yaşanılan ekonomik krizden dolayı tercih edilen şehirler arasına girdi. Kiraların diğer illere oranla düşük olduğu Bayburt hem memur hem emekli için ideal şehirlerden biri.
Son dönemlerde büyük şehirlerden göçen emekli hem ekonomik açıdan hem şehir hayatından uzaklaşmak için sakin şehirlere taşınmaya başladı. Memur ise kiralar ve hayat pahalılığından dolayı küçük şehirleri tercih ediyor.
BAYBURT'TA NERELERE GİDİLİR?
Bayburt'un tarihi kalesi gidenlerinde hayran kaldığı yapılardan biri. Kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen kale, Türklerin ilk ele geçirdiği yerlerden biri. Kalenin yanı sıra Çımağıl Mağarası da dikkat çeken diğer tarihi yerlerden biri. Doğal oluşumlarıyla mağara görenleri adeta büyülüyor.
Bayburt'ta görülmesi gereken bir yer de; Yolçatı Hatun Camii.
Yer altı şehirleriyle bilinen Bayburt, yemek kültürüyle de dikkat çekiyor. Bayburt'ın en meşhur yemeği lor dolmasıdır. Tescilli yemeklerinden biri olan lor dolmasının yemesi güzel fakat yapması oldukça zahmetlidir.
BAYBURT'TA KİRALAR NE KADAR?
Bayburt'a kiralar 7 ila 10 bin arasında farklılık gösteriyor. Şehir merkezinde 7 bin liradan başlayan kiralar ilçelerde daha uygun olabiliyor. Emekli ve memurlar için ideal şehirlerimiz arasında yer alan Bayburt, gidenlerin de hayran kaldığı bir ilimiz.