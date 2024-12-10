Emekliler O İlimize Akın Akın Göç Ediyor! Hem Çok Ucuz Hem de Sakin

Türkiye'nin en sakin illeri arasında yer alan Bayburt, hem doğası hem ucuz hayatıyla dikkat çekiyor. Özellikle emeklilerin yaşamak için tercih ettiği şehirler arasında bulunan Bayburt, tarihiyle de önemli bir yere sahip.

Emekli sayısının en düşük olduğu iller arasında yer alan Bayburt, son zamanlarda yaşanılan ekonomik krizden dolayı tercih edilen şehirler arasına girdi. Kiraların diğer illere oranla düşük olduğu Bayburt hem memur hem emekli için ideal şehirlerden biri.