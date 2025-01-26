Emekliler Maaşını Alır Almaz Bu İlçelere Yerleşiyor, İkinci Baharını Yaşıyorlar! Türkiye’nin En Güzel İlçeleri Seçildi

KARADENİZ VE DOĞU’NUN EN GÜZEL İLÇELERİ

Türkiye, doğa harikaları ve tarihi zenginliklerle adeta bir açık hava müzesi gibi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi, Karadeniz’in hırçın dalgalarının kıyıya vurduğu sahilleriyle huzur arayanlar için tercih edilen bir rota. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi ise Fırat Nehri'nin mistik atmosferiyle, tarih ve doğanın birleştiği nadir yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesi, yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini gözler önüne seriyor. İzmir’in Foça ilçesi ise Ege Denizi’nin masmavi sularıyla birleşen tarihi yapılarıyla hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bartın’ın Amasra ilçesi ise tarihi kalıntıları ve nefes kesici manzaralarıyla Karadeniz’in saklı cennetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.