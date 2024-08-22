Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı
Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla esnaflar emeklilere özel indirim yapacak. Alınan kararla ilgili detaylar belli oldu.
Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok alanda esnaf indirim yapacak. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru, Antalya’da emeklilere yönelik yapılan bu indirimlerle ilgili detayları açıkladı.
İHA'daki habere göre; Duru, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile iş birliği yapılarak Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri ve Sanatkârlar Odası, Ayakkabı İmalatçıları ve Esnafı Odası ile Antalya Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın emeklilere yönelik indirim protokolleri imzaladığını belirtti.
Duru, emeklilere yapılan bu desteklerin Ahilik kültürünün bir yansıması olduğunu vurgulayarak, esnaf odalarının tereddütsüz destek verdiklerini ve bu kültürün yüzyıllardır devam ettiğini ifade etti. 2024 Emekliler Yılı kapsamında, Antalya’da emeklilere yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştiriliyor.
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, huzurevi sakini emeklilerle birlikte Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yapıldı ve ardından öğle yemeği verildi. Ayrıca, "Emeklilere Ücretsiz Tatil" projesi kapsamında KYK yurtlarında konaklayan bini aşkın emekliye kahvaltı etkinliği düzenlendi.
TESK Genel Başkanvekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, emeklilerin toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, emeklilerin hayatlarının her aşamasında hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini ifade etti. Dere, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak emeklilere yönelik her türlü destek ve katkıyı sunmaya devam edeceklerini açıkladı.