Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı

Antalya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok alanda esnaf indirim yapacak. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru, Antalya’da emeklilere yönelik yapılan bu indirimlerle ilgili detayları açıkladı.

İHA'daki habere göre; Duru, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile iş birliği yapılarak Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri ve Sanatkârlar Odası, Ayakkabı İmalatçıları ve Esnafı Odası ile Antalya Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın emeklilere yönelik indirim protokolleri imzaladığını belirtti.