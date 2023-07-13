Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı
Meclis Genel Kurulu emekli maaşı zammı düzenlemesinde ek zamlı yüzde 25’lik artışı kabul etti. Ancak diğer ücret artışlarının yanında az bulunan bu oran için tüm umutlar bitmedi. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.
SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklisi için yüzde 17,55 olan emekli maaşı zammı Temmuz 2023 ikinci yarısı için yüzde 25’e yükseltilmişti. Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı yanında yetersiz bulunan emekliye zam düzenlemesi için son dakika gelişmesi yaşandı.
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören kanun teklif Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25 OLDU
Emekli maaşı zammı düzenlemesi için ek zam beklentileri birkaç gündür Meclis koridorlarında konuşuluyordu. Ancak tüm emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte açıklanan oranda yani yüzde 25’te kaldı.
Genel Kurul aşaması geçilirken şimdi ise tek merak edilen "Emekliye seyyanen zam gelir mi?" sorusu oldu. Bu aşamada gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi.