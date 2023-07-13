Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklisi için yüzde 17,55 olan emekli maaşı zammı Temmuz 2023 ikinci yarısı için yüzde 25’e yükseltilmişti. Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı yanında yetersiz bulunan emekliye zam düzenlemesi için son dakika gelişmesi yaşandı.