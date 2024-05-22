Emekliler için büyük zam iddiası! 10 bin alan bakın ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zamları yaklaşıyor. Emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplamaları devam ediyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış, hem kök maaş hem de en düşük emekli maaşı üzerinden gerçekleştirilecek. 6 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesi için sadece 2 ay kaldı. Emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları heyecanla takip ederken, Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir haber geldi. Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon netleşti. Peki, 6 aylık enflasyona göre Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak, ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı, emeklilerin bu maaşla geçinmesini zorlaştırdı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi en düşük emekli maaşı için güncelleme beklentisi vardı, fakat beklenen olmadı. Bu nedenle gözler, Temmuz ayında en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi.

Emekliler, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli bir güncelleme bekliyor. Şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı, ancak SGK uzmanlarına göre Temmuz ayında en düşük emekli maaşı emeklilerin refah düzeyini artıracak şekilde ayarlanacak. İlk tahminlere göre en düşük emekli maaşına 6.000 TL'lik seyyanen bir zam yapılacak ve maaş 16.000 TL'ye yükselecek.

En Düşük Emekli Maaşı 16.000 TL Olacak İddiası

Temmuz ayında kök maaş zammı kesin olarak yapılacak. Şu ana kadar elde edilen verilere göre kök maaş zammının enflasyon ve refah payı ile birlikte %30 olacağı tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı ise seyyanen artırılacak.

Sosyal Güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre en düşük emekli maaşı 6.000 TL'lik bir artışla 16.000 TL'ye yükselecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı, ancak SGK uzmanlarının iddiaları bile emeklileri heyecanlandırmaya yetti.

Temmuz 2024 Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, daha önce belirlenen yasalara göre her 6 ayda bir maaş zammı alıyor. Emekli maaş zamları, 6 aylık enflasyon oranına göre yapılıyor. Ayrıca, uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla emeklilere refah payı zammı da ekleniyor. Ocak 2024 itibarıyla emeklilere refah payı dahil yapılan zam oranı %49.25 olmuştu.

Şimdi gözler Temmuz ayına çevrildi ve yeni zam oranları hesaplanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na göre Temmuz ayı emekli zammı %25 olacak. Bu zam oranına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı refah payı da eklenecek. SGK uzmanlarının refah payı beklentisi 5 puan. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse, maaş artışının %30 oranında olacağı tahmin ediliyor.