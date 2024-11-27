Emekliler İçin Büyük Destek Ödemesi Başlıyor: Tarih Resmen Duyuruldu

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

İBB tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan pazar desteği başvuruları kısa bir süre önce sona erdi. Destekten yararlanabilmek için başvuran emeklilerin, gelir durumu ve ihtiyaç düzeyine göre değerlendirilmesi yapıldı.