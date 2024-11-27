Emekliler İçin Büyük Destek Ödemesi Başlıyor: Tarih Resmen Duyuruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilere yönelik hayata geçirdiği pazar desteği uygulamasında ödemeler başlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 10 bin 76 emekliye yıllık 10 bin TL tutarında pazar desteği sağlanacağını duyurdu.
Destek uygulamasının detayları netleşti. İki eşit taksit şeklinde ödenmesi beklenen destek ödemesinin ilk taksitlerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacağı belirtildi. Emeklilere Pazar desteği uygulaması, Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.
BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR
İBB tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan pazar desteği başvuruları kısa bir süre önce sona erdi. Destekten yararlanabilmek için başvuran emeklilerin, gelir durumu ve ihtiyaç düzeyine göre değerlendirilmesi yapıldı.
İBB PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda destek ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak.
İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
*T.C. vatandaşı olunması,
*60 yaş ve üstü emekli olunması,
*İstanbul’da ikamet edilmesi,
*Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,
*Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,
*Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması