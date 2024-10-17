Emekliler İçin 20 Bin TL Ödeme Fırsatı! Promosyonda Yeni Değişiklik

Bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Yeni yılın gelmesiyle birlikte bu tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.

ING BANK NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.

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Avantajlı promosyon fırsatıyla ING’ye hoş geldiniz.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.