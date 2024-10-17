Emekliler İçin 20 Bin TL Ödeme Fırsatı! Promosyonda Yeni Değişiklik
ING Bank, emeklilere yeni promosyon ödemesi yapacak. Yeni promosyon 20 bin TL'ye kadar dayandı...
Bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Yeni yılın gelmesiyle birlikte bu tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.
ING BANK NE KADAR PROMOSYON VERECEK?
Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.
Cebimdeki Danışman'a bağlanın
Avantajlı promosyon fırsatıyla ING’ye hoş geldiniz.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.
Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya şubelerimize gelerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.
Emekli maaş müşterimiz olarak;
Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.
%3,74'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,
3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir,
İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemezsiniz. 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 2.000 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.
OFT ve Turuncu Hesap kampanya koşullarına aşağıdaki ''Emekli 3.000 TL Otomatik Fatura Talimatı Kampanya Koşulları'' ve 2.000 TL Turuncu Hesap Kampanya Koşullarıbaşlığı altından ulaşabilirsiniz.