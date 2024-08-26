Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru

Emekli maaşlarına yapılan zammın hesaplara yatması sonrası E-Devlet platformunda çıkan ayrıntı herkesi çok şaşırttı. Birçok emekli gerçeü öğrenmek için telefona sarıldı.

Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru - Resim: 1

Temmuz ayında maaş zammı alan birçok emekli E-devlet'e girdiğinde neye uğradığını şaşırdı.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarını, memur emekli maaş artışı olan yüzde 49’a çıkaran düzenlemenin ardından, bu gruptaki emeklilerin maaşlarına gelen ek zam hesaplara yatırıldı. Ancak e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol eden emekliler ek zam hesaplarına yatırılmış olmasına rağmen, aylık bilgilerini halen önceki maaştan oluştuğunu gördüler. Bunun üzerine emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu.

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