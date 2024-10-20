Emekliler, Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Dikkat: O Ödemeler Kesilecek Mi?

Bazı emekliler dul ve yetim maaşı da alıyor. Bu durumda çalışan emekliler, iki maaş ve iki tazminat alma imkanına sahip oluyorlar. Peki, bu nasıl mümkün? Dul maaşı alan bir kişi çalıştığında bu ödenek kesilir mi? İşte merak edilen detaylar…

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler, hem iki ayrı maaş hem de iki tazminat alma hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu hakkı elde edebilmek için son çalıştıkları iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Çift tazminat alabilmeye ilişkin düzenlemeler ise şu şekilde öne çıkıyor:

EMEKLİYE ÇİFT TAZMİNAT HAKKI

Ülkemizde emekli maaşı ödenen 16 milyon dosya bulunuyor. Bu dosyaların bir kısmı dul ve yetim maaşlarına yönelik olsa da, emekli olan kişi sayısı dünya genelinde 100’den fazla ülkenin nüfusunu aşan bir rakama ulaşmış durumda. Genç yaşta emekli olanların sayısı da oldukça fazla. Özellikle EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca sigortalı kişi 40'lı veya 50'li yaşlarının başında emekli oldu.

Genç yaşta emekli olmalarına rağmen çalışma hayatına ara vermeyen kişiler, ya bir işte çalışıyor ya da kendi işlerini kurarak Bağ-Kur üzerinden faaliyet göstermeye devam ediyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞAN HAKLARINDA EŞİTLİK

Emekli çalışanların özlük hakları, diğer çalışanlarla aynı seviyede. Yani izinler, tazminatlar ve diğer haklar eşit şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan, 1 yılın dolmasının ardından işten çıkarıldığında, yasal çerçevede tanımlanan ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaşı üzerinden alabiliyor.

Ayrıca, izin günleri de kıdemlerine göre belirleniyor. 50 yaşından büyük olan çalışanlar için kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün izin verilmesi gerekiyor. Emekli olduktan sonra, çalıştıkları iş yerinde istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatlarını alabiliyorlar.

BUNU YAPANLAR TAZMİNAT ALAMAYACAK

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılan kişiler, kıdem tazminatını alabiliyor. Ancak, çalışmaya başladıktan sonra kendi isteğiyle istifa eden emekliler, tazminat haklarından yararlanamıyor. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, emekli olduktan sonra tazminat alarak aynı iş yerinde devam edenlerin, kıdemlerinin sıfırlandığı ve yeniden bir yıl beklemeleri gerektiğidir.

ÇALIŞMA SONRASI EMEKLİ MAAŞI KESİLECEK Mİ?

Emekli olduktan sonra SSK’lı olarak çalışan kişiler, her iki maaşı da alabilir. Emekli maaşları bu durumda kesilmez. Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan veya ortak olan kişilerin de maaşları kesilmez, bu durumda prim ödeme yükümlülükleri bulunmaz.

Malulen emekli olanlar çalışmaya başladıklarında ise emekli maaşları kesilir. Sürekli iş görmezlik ödeneği alanlar çalışmaya başladıklarında ödenekleri kesilmezken, herhangi bir kurumdan emekli olan kamu çalışanlarının emekli maaşları, bazı istisnalar dışında kesilmektedir.

Eşinden dul maaşı alanlar çalıştığında ödeneği kesilmez, ancak dul maaşının oranı düşer. Bu durum, çalışan emekliler için önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi