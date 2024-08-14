Emekliler Çifte Bayram Edecek: Maaşlarının Yanında Ek 15 Bin Lira Alacaklar

Emekli maaşına yapılan zam oranları belirlenirken, Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da büyük ilgi uyandırdı. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte bankaların sunduğu emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar...

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarında cömert davranarak, maaş dilimlerine göre belirlenen ödemeleri 20 bin TL seviyelerine çıkardı. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankanın sunduğu ve diğer bankaların teklifleri merak ediliyor. İşte 13 bankanın maaşa göre sunduğu emekli promosyon ödemeleri...

Kaynak: Gerçek Gündem