Emekliler Çifte Bayram Edecek: Maaşlarının Yanında Ek 15 Bin Lira Alacaklar

Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yeni emekli maaşları da netleşti. Bu doğrultuda bankaların sunduğu en yüksek promosyon ödemeleri ve diğer emekli promosyon kampanyaları da dikkat çekiyor. İşte emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar ve detaylar...

Emekliler Çifte Bayram Edecek: Maaşlarının Yanında Ek 15 Bin Lira Alacaklar - Resim: 1

Emekli maaşına yapılan zam oranları belirlenirken, Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da büyük ilgi uyandırdı. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte bankaların sunduğu emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar...

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarında cömert davranarak, maaş dilimlerine göre belirlenen ödemeleri 20 bin TL seviyelerine çıkardı. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankanın sunduğu ve diğer bankaların teklifleri merak ediliyor. İşte 13 bankanın maaşa göre sunduğu emekli promosyon ödemeleri...

Kaynak: Gerçek Gündem

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