Emekliler 29 Ekim'de 5 Bin Lira İkramiye Alacak Mı?
2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiye, bu yıl tekrar verilip verilmeyeceği konusunda merak konusu oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Milyonlarca emekli, Cumhuriyet'in 100. yılında ikramiyelere ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Emekliler, 29 Ekim'de de 5 bin liralık bir ikramiyenin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak hükümet kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, 2024 yılında benzer bir ödemenin yapılması planlanmıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023’teki ödemenin özel bir duruma bağlı olduğunu ve bu ödemenin tekrar edilmesinin gündemde olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında duyurduğu bu özel ikramiye, yasalaşarak emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Ancak 2024 Cumhuriyet Bayramı için böyle bir ödemenin tekrarlanmayacağı resmi olarak ifade edildi.
Emekliler arasında bu yönde bir beklenti oluşmuş olsa da, hükümetten yapılan açıklamalar bu beklentiyi karşılamayacağını gösteriyor.