Emekli Zammında ‘334 TL’ Detayı! Emekliye Sıfır Zam Kapıda: Özgür Erdursun ‘Sadece Yüzde 25 Daha İyi Durumda’ Diyerek Anlattı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Temmuz 2024 emekli zammı döneminde en düşük emekli maaşı 4 milyona yakın kişinin sıfır zam alması sonrası 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükselmişti. Ancak Ocak 2025 emekliye zam döneminde aynı tehlike verilere göre bir kere daha milyonların karşısına dikilecek. Bu sebeple en düşük emekli maaşı düzenlemesi sıfır zam ihtimaline karşı bir kez daha gündeme gelecek. Burada SSK ve Bağ-Kurlu milyonlar için rakamın 15 bin TL düzeyinde olacağı yönünde beklentiler var.