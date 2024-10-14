Emekli Zammında ‘334 TL’ Detayı! Emekliye Sıfır Zam Kapıda: Özgür Erdursun ‘Sadece Yüzde 25 Daha İyi Durumda’ Diyerek Anlattı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için milyonlar Ocak 2025 zam oranına kilitlendi. 2024’ün ikinci 6 aylık enflasyon oranı kadar artacak 4a,4b emekliye zam rakamları için sıfır zam kaçınılmaz oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 334 TL detayına dikkat!
Emekli maaş zammı için Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini kritik ipucunu verdi. Banka yıl sonunda enflasyonun yüzde 44,11 olmasını beklerken, 4a-4b SSK, Bağ-Kur emekli zammı oranını veren 6 aylık enflasyonun yüzde 15,53 olacağı hesaplandı.
2025 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI HESABI
Bu orana göre Bağ-Kur'lu esnafın maaşının 12.695 TL’den 14.666 TL’ye, Bağ-Kur tarım emekli maaşının 10.089 TL’den 11.656 TL’ye, SSK 2000 öncesi emekli maaşının 14.178 TL’den 16.380 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşlarının da 8.789 TL’den 10.154 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
Temmuz 2024 emekli zammı döneminde en düşük emekli maaşı 4 milyona yakın kişinin sıfır zam alması sonrası 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükselmişti. Ancak Ocak 2025 emekliye zam döneminde aynı tehlike verilere göre bir kere daha milyonların karşısına dikilecek. Bu sebeple en düşük emekli maaşı düzenlemesi sıfır zam ihtimaline karşı bir kez daha gündeme gelecek. Burada SSK ve Bağ-Kurlu milyonlar için rakamın 15 bin TL düzeyinde olacağı yönünde beklentiler var.
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Burada maaşı en düşük emekli aylığı altında kalanlara Hazine desteği söz konusu olacak. Bu durumda Bağ-Kur’lu esnafın maaşı için Hazine’den 334 TL, Bağ-Kur tarım emekli maaşı için 3.344 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı içinse 4.846 TL destek sağlanmış olacak.
EMEKLİ KÖK AYLIK VE TABAN MAAŞ SORUNU
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şunları kaydetti:
“Oransal bir artışın bir önemi yok. Emekli aylıklarına bir güncelleme yapılmadan oransal artışın önemi yok. Emekli kök aylık ve emekli taban maaş meselesini çözmeden bir sonraki döneme girdiğimizde bu sosyal yardım niteliğinde bir aylığa dönüştü. Emeklilerin yüzde 75’i böyle, yüzde 25’i bir miktar daha iyi diyebileceğimiz seviyede emekli aylığı alıyor” ifadelerini kullandı.