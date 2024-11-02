Emekli Zammı ve Memur Zammı Ufukta Gözüktü: 4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak? İşte Ekim Ayı Enflasyon Tahmini ile Yeni Rakamlar
4A, 4B,4C SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı zammı ile memur zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Emekliye zam oranı ile en düşük emekli maaşı düzenlemeleri için kritik öneme sahip Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte Ekim ayı TÜFE verisi ile 4 aylık memur enflasyon farkı…
Memur maaş zammı ve emekliye zam düzenlemeleri 2025 Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması ile milyonlar yeni zamlı emekli maaşı ve en düşük memur maaşı rakamlarını öğrenecek.
EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR
Ancak milyonların önünde 3 tane veri daha var. Bunlardan en kritik olanlarından biri ise Ekim Ayı enflasyonu. 4 Kasım Pazartesi saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak veri ile 2024’ün ikinci yarısının dördüncü enflasyon rakamları da ortaya çıkacak.
Kritik gün öncesi ekonomistlerin enflasyon tahminleri ise belli oldu. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerde Eylül’de yüzde 2,97 artış kaydeden enflasyonun Kasım’da yüzde 2,46 olması bekleniyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Ekim’de yüzde 44,23 olarak ifade edildi.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI MEMURA ZAMDA İLK RAKAMI VERDİ
3 aylık eflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,92’lik zammı cebine koymuştu. Memur ve memur emeklileri ise Toplu Sözleşme zammından kaynaklı olarak henüz enflasyon farkını görememişti.
Ekonomistlerin tahminlerine göre hesap yapıldığında 4 aylık enflasyonun yüzde 11,60 olması bekleniyor. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK 4 aylık zam oranına da karşılık geliyor.
Memur ve memur emeklileri içinse bu ay beklenen enflasyonun gerçekleşmesi halinde enflasyon farkı ilk kez ortaya çıkacak. Bu kapsamda memur enflasyon farkı yüzde 1,46 olurken zam oranının da yüzde 7,55 olabileceği hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
En düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı için Ocak 2025 döneminde hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının bulunduğu ifade ediliyor.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 4 AYLIK ZAMMI İLE YENİ MAAŞLARI
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
4 AYLIK ZAM İLE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI
4 AYLIK ZAM İLE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI