EMEKLİ ZAMMI SSK BAĞ-KUR 2025! En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesiyle Yüzde 70’i Aşacak: ‘0’ Zamma Kesin Çözüm ‘Sabitleme’ Formülü

“En düşük emekli maaşı için 12.500 TL üzerine seyyanen bir zam yapılmalı ve tüm maaş alanların kök maaşları en düşük emekli maaşına tamamlanmalıdır” diyen Muhammet Bayram, “Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere, emekliler ve emekçiler enflasyona karşı ezdirilmedi ve ezdirilmeyecek. Bundan sonra da emeklilerin milli gelirden daha fazla pay alabilmesi için en düşük emekli maaşı bilmecesinden kurtulmak gerekmektedir. Maaşların kök maaşa sabitlenmesiyle, enflasyonun daha düşük olduğu dönemlerde bile en az enflasyon oranı kadar artış sağlanarak emekliler enflasyona karşı korunmuş olacaktır. En düşük emekli maaşında yüzde 50’ye yakın bir artışın gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece, en düşük emekli maaşı 18.750 TL civarına çıkarılarak hem enflasyonun çok üzerinde bir artış yapılabilir hem de yeni belirlenecek asgari ücret düzeyi ile arasındaki makas farkı kapatılabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.