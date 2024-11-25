EMEKLİ ZAMMI SSK BAĞ-KUR 2025! En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesiyle Yüzde 70’i Aşacak: ‘0’ Zamma Kesin Çözüm ‘Sabitleme’ Formülü
Son dakika haberi… Emekli zammı Ocak 2025’te 6 aylık enflasyon ile artacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi ile ‘sıfır’ zamma karşı Hazine desteği yüzde 70’i aşacak. Ekonomist Muhammet Bayram, emekli kök maaşlarının en düşük maaşa sabitlenmesi ile eşitsizliklerin kökten giderilebileceğini ifade etti. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? İşte SSK, Bağ-Kur emekli zammı için ilk kez duyacağınız o rakamlar…
Son dakika: 2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam, emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirme noktasında büyük öneme sahip. Ancak artan yaşam maliyetleri, zam oranının yeterliliği konusunda endişelere yol açıyor. 6 aylık enflasyon oranında emekli zammı belirlenecek olsa da uzmanlar, bunun gerçek hayat koşullarındaki fiyat artışlarını tam olarak karşılamayacağını düşünüyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranları için hangi rakamlar öne çıkıyor?
KASIM VE ARALIK AYI ENFLASYONU İLE EMEKLİ ZAMMINDA YENİ ORAN
SSK ve Bağ-Kur emekli zammının belli olması için Kasım ve Aralık ayı enflasyonları bekleniyor. Şimdilik 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Bu kapsamda emeklilerin garanti ettiği rakam yüzde 12,06’lık artış oldu. 6 aylık enflasyonda ise en son ipucu Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. Anket sonuçlarına bakıldığında Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,01, Aralık ayının enflasyonunun ise yüzde 1,67 gelmesi bekleniyor. Bağ-Kur, SSK emekli maaş zammının yüzde 16,22 olabileceği hesaplanıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
Bu sonuç ile SSK 2000 öncesi emekli maaşı alanların aylıkları 14.178 TL’den 16.477 TL’ye yükselecek. 2000 sonrası emekli maaşları da 8.789 TL’de 10.214 TL’ye çıkacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığı 12.695 TL’den 14.754 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin ise 10.089 TL’den 11.725 TL’ye ulaşacak.
Ancak emekli kök maaşı 10.756 TL’nin altında kalan milyonlarca kişi yüzde 16,22’lik artış olması durumunda en düşük emekli maaşı olan 12.500 lirayı aşamayacağı için sıfır zam alacak. Burada hükümetin en düşük emekli maaşına ek düzenleme yapması kaçınılmaz. Bu kapsamda milyonlarca kişi için refah payı devreye girecek.
EMEKLİ KÖK MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ İLE YÜZDE 70’TEN FAZLA ARTIŞ
En düşük maaşın bu yıl Hazine desteği ile 15 bin TL olma ihtimali en güçlü olasılık olarak masada duruyor. Böylece emekli kök maaşı 8.789 TL olan SSK 2000 sonrası emeklilerin maaşlarının 15 bin L’ye ulaşması için Hazine desteği ile zam oranı yüzde 70,61’i bulacak. Aynı şekilde Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL olan emekli kök maaşının en düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası zam oranı yüzde 18,16’yı görecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL olan emekli kök aylığının ise üzerine yüzde 48,68 oranında artış yapılacağı anlamını taşıyor.
‘EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KÖK MAAŞA SABİTLENSİN’ ÖNERİSİ
2025 yılı emekli maaş zammına ilişkin Gerçek Gündem’e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, özellikle en düşük emekli maaş zammı düzenlemesine ilişkin atılacak adımların önemine dikkat çekti. Uzman isim yüzde 16’lık zammın düşüş eğilimine giren enflasyon ile emeklinin alım gücünü korumada yeterli olabileceğini ancak en düşük emekli maaşı alanlar için daha fazla düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
“En düşük emekli maaşı için 12.500 TL üzerine seyyanen bir zam yapılmalı ve tüm maaş alanların kök maaşları en düşük emekli maaşına tamamlanmalıdır” diyen Muhammet Bayram, “Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere, emekliler ve emekçiler enflasyona karşı ezdirilmedi ve ezdirilmeyecek. Bundan sonra da emeklilerin milli gelirden daha fazla pay alabilmesi için en düşük emekli maaşı bilmecesinden kurtulmak gerekmektedir. Maaşların kök maaşa sabitlenmesiyle, enflasyonun daha düşük olduğu dönemlerde bile en az enflasyon oranı kadar artış sağlanarak emekliler enflasyona karşı korunmuş olacaktır. En düşük emekli maaşında yüzde 50’ye yakın bir artışın gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece, en düşük emekli maaşı 18.750 TL civarına çıkarılarak hem enflasyonun çok üzerinde bir artış yapılabilir hem de yeni belirlenecek asgari ücret düzeyi ile arasındaki makas farkı kapatılabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.
BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYAN EMEKLİLER İÇİN EK ÖNLEM
Büyükşehirde yaşayan emeklilerin karşılaştıkları yüksek yaşam maliyetlerine dikkat çeken Bayram, mevcut düzenlemelerin bu bölgedekiler için yetersiz kalabileceğini ifade ederek şunları söyledi:
“Emeklilerimizin refaha kavuşması için 2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ ilan edilerek kendilerinin alım gücünün artırılması için birçok market, toplu ulaşım, yurt içi otobüsler, kargo gibi kalemlerde yüzde 25 ila yüzde 50’ye varan indirimler yapılmıştı. Bu indirimler 2025 yılında da devam edeceği için alım gücü bu şekilde korunmaya çalışılacak.”