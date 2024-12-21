EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU! Kök ve Taban Aylıkta Tek İhtimal! Refah Payı Yok, Eşitleme Formülü Gündemde
Emekliye zam son dakika: Ocak 2025 emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı merakla bekleniyor. ‘Ne kadar emekli maaşı alırım’ diye merak edenler hesap makinelerine sarıldı. 16 milyon kişinin emekli zammı ile geliri yükselecek. Peki kim ne kadar emekli zammı alacak? İşte 4A-4B-4C dahil yeni emekli maaşları hesabı ve en düşük aylıkta tek formül…
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
Son dakika emekli zammı haberleri… SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur emeklisi… Ocak 2025’te milyonların geliri 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi ile bir kez daha artacak. 2025 Ocak emekliye zam oranı için geri sayım başladı. Önce kök maaş artacak, ardından taban aylıklar yeniden belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Emekliye refah payı gelecek mi?
ÖNCE KÖK MAAŞ SONRA EN DÜŞÜK AYLIK
İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre, Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek.
İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre, Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek.
EMEKLİYE ZAMDA 3 OCAK BEKLEYİŞİ
Emekli maaş zammı, 3 Ocak Cuma günü TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek. Bu verilerin açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemeler masaya yatırılacak ve bütçe çalışmaları yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreci koordineli bir şekilde yürütüyor.
EMEKLİ ZAMMI SENARYOLARI
Henüz 6 aylık enflasyon oranı netleşmediği için emekli zammı da kesinleşmedi. Ancak 5 aylık enflasyon oranı hesaplandı ve yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri netlik kazandı. 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak kayıtlara geçerken, tahminler enflasyonun yıl sonu yüzde 45-46 aralığında olacağını gösteriyor. Bu tahminlere dayanarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,25-16,50 aralığında olacağı hesaplandı.
Sonuç olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı yüzde 16,25-16,50 arasında gerçekleşirken, memur emeklileri için artış yüzde 12 civarında olacak. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha yüksekti. Daha sonra yapılan güncellemeyle 2 emekli grubundaki zam oranı eşitlenmişti. Bu dönemde SSK, Bağ-Kur emekli zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklisinin zammından daha fazla olacak.
SSK VE BAĞ-KUR’LU İLE MEMUR EMEKLİSİNE EŞİTLEME FORMÜLÜ
Ocak 2024'te açıklanan emekli zamlarında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında yüzde 11,68'lik bir fark oluşmuştu. Ancak yapılan refah payı artışıyla zam oranları yüzde 49,25 seviyesine eşitlenmişti. Rakamlar, 4A-4B emekli maaşı zammı ile 4C emekli zammı arasında yüzde 3-4'lük bir fark olacağını gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla da benzer bir eşitleme formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Bu durumda, Emekli Sandığı emeklilerinin daha düşük olan zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi gündeme gelebilir.
EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENMİYOR
Ekonomi yönetiminin birinci önceliği, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Kalıcı refah artışının temelini fiyat istikrarı olarak belirleyen ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşmanın yanı sıra maliye politikalarında da koordineli sıkı adımlar atıyor. Bu sebeple, önceki dönemlerde gündeme gelen refah payı artışı, "Ücret artışı-Enflasyon artışı" döngüsüne yol açmamak için bu dönemde masada olmayacak. Emekli ve memur maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEK HESAP
Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı, 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak oranları belirleyecek ve 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları ile kesinleşecek. Ardından, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor.
Rakamlar, kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin, ocak zammı sonrası 12 bin 500 TL almaya devam edeceğini gösteriyor. Teknik olarak kök maaşları artsa da hesabına yatan miktarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması bekleniyor. Önceki iki dönemde, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artış almış ve Hazine desteğiyle 12 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ve önceki dönemler dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi en güçlü formül olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekecek.
En düşük emekli maaşı için rakam açıklanacak
İlgili kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak
Düzenleme ilk maaş dönemine yetişmezse ilgili maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak