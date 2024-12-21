EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU! Kök ve Taban Aylıkta Tek İhtimal! Refah Payı Yok, Eşitleme Formülü Gündemde

ÖNCE KÖK MAAŞ SONRA EN DÜŞÜK AYLIK

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre, Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek.

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre, Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek.