EMEKLİ ZAMMI 2025! SSK 2000 Sonrası Emeklileri Dikkat! 3 Milyon Kişiyi Etkileyecek Tehlike: Emekli Kök Aylığınız 10.700 Liranın Altındaysa…
En düşük emekli maaşı düzenlemesi olmazsa Ocak 2025 emekli maaşı zammı döneminde 3 milyon kişinin aylıkları bir kez daha ‘sıfır zam’ tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli kök maaş uyarısında bulunarak 10.700 liranın altında olan aylıklarda bu durumun yaşanacağını kaydetti. Peki (4A – 4B) Bağ-Kur SSK en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 6 aylık enflasyon tahmini ile memurundan işçi emeklisine, emekli zammı hesaplama tablosu…
Yaklaşık 16 milyon emekli 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 6 aylık enflasyon farkı sonucu zam oranını öğrenecek. Memur ve memur emeklisi 6 aylık memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 6 aylık enflasyon kadar zamlanacak.
4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 12,06
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,32, Ağustos ayını yüzde 2,47, Eylül ayını yüzde 2,97 ve Ekim ayını ise yüzde 2,88 olarak açıklamıştı. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. Bu rakam aynı zamanda (4B) Bağ-Kur ve (4A) SSK emekli maaşı zammı için 4 aylık oranı da yansıtıyor. Emekli Sandığı (4C) emekli zammı ise yüzde 7,98 oldu.
6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur’da emekli zammının yüzde 15,54, memur emeklisi için yüzde 4,95 6 aylık enflasyon farkı ile zam oranının yüzde 11,25’i bulması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI SIFIR ZAM RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA
Milyonların maaş hesabında oranlar böyle yansırken sonrası sosyal medya hesabından 'emeklilerde sıfır zam tehlikesi'ne dikkati çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Emekli aylıklarına yüzde 17 enflasyon farkı verilirse ve en alt tamamlanan 12.500 TL olan taban aylık tutarı değişmez ise 10.700 TL'nin altında kalan kök aylıklar enflasyon farkı sonrası 12.500 TL olarak devam eder. Yaklaşık 3 milyon emeklinin emekli aylığı 2025 Ocak ayında 12.500 TL olarak devam eder” dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN SAYISI 4 MİLYONA YAKIN
Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Ancak en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor. Şu anda en düşük emekli maaşı Temmuz ayındaki artışla beraber Hazine desteğiyle 12.500 lira uygulanıyor. Emekliye zam oranının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek. Rakamın ise 15 bin TL’yi bulması öngörülüyor.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞI İLE EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI
MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)