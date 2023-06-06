Emekli ve memur zammında yeni beklenti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sözünü verdiği emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı.

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Emekli ve memur zammında yeni beklenti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sözünü verdiği emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı.

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Emekli ve memur zammında yeni beklenti - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

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Emekli ve memur zammında yeni beklenti - Resim: 3

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.

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Emekli ve memur zammında yeni beklenti - Resim: 4

Sözcü gazetesinin haberine göre; yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

 

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