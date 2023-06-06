Emekli ve memur zammında yeni beklenti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sözünü verdiği emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sözünü verdiği emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.
Sözcü gazetesinin haberine göre; yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.