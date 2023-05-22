Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için sayılı günler kaldı. Temmuzda maaşlara refah payı dahil yüzde 50’ye varan oranda zam yapılabileceği konuşuluyor.
KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ
Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.
Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.
ENFLASYON ARTI REFAH PAYI
Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15’inci Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:
“En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak.”
OCAKTA YÜZDE 30 OLMUŞTU
Memur ve emeklinin maaşı her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Normalde SSK ve Bağkur emeklileri bu enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklisine ise önce toplu sözleşme zammı yansıtılıyor, sonra da önceki dönem alınan toplu sözleşmenin üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtılıyor.
Ancak ocak ayında enflasyon yükünü azaltmak için hem memura hem emekliye refah payı da eklenmiş ve zam yüzde 30 olmuştu.