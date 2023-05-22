Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar

OCAKTA YÜZDE 30 OLMUŞTU

Memur ve emeklinin maaşı her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Normalde SSK ve Bağkur emeklileri bu enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklisine ise önce toplu sözleşme zammı yansıtılıyor, sonra da önceki dönem alınan toplu sözleşmenin üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtılıyor.

Ancak ocak ayında enflasyon yükünü azaltmak için hem memura hem emekliye refah payı da eklenmiş ve zam yüzde 30 olmuştu.