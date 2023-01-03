Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu!
Memur ve emekli alacağı zammı öğrenmek için 2022'nin aralık ayı enflasyon enflasyon rakamlarına kilitlendi. TÜİK tarafından bu sabah açıklanacak veriyle her iki grubun da maaş zammı netlik kazanacak. Enflasyon rakamlarına refah payının da eklenmesi bekleniyor.
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Bu sebeple tüm gözler bu sabah açıklanacak 2022'nin son enflasyon verisinde.
ZAM NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE KADAR?
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıkmıştı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR
TÜİK tarafından bugün saat 10'da açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.