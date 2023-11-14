Emekli ve memur zammı için rakamlar ortaya çıktı: Tahminleri değiştiren ipucu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak. Merkez Bankası’nın ikinci 6 aylık dönem için öngördüğü yüzde 37,76’lık enflasyon gerçekleştiği zaman, en düşük kök ücret olan 5 bin 500’lük rakamın 7 bin 500’ü geçmesi bekleniyor.