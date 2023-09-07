Emekli ve memur zammı için hesaplar baştan aşağı değişti: İşte en düşük rakam

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 58,94, Merkez Bankası’na göre yüzde 62 olarak beklenen 2023 yılı enflasyon tahmini Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 65’e yükseldi. Bu kapsamda Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tablosu da değişti.