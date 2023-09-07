Emekli ve memur zammı için hesaplar baştan aşağı değişti: İşte en düşük rakam
Emekli ve memur zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası sırayla yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklamıştı. Dün açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) ile hesaplar baştan yapılmaya başlandı. Tablo değişti, beklenen en düşük emekli maaşı ortaya çıktı.
Emekliye ek zam düzenlemesi için çalışmalar devam ederken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Emekli ve memur Ocak 2024 zammı için yeni bir ipucu daha geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 58,94, Merkez Bankası’na göre yüzde 62 olarak beklenen 2023 yılı enflasyon tahmini Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 65’e yükseldi. Bu kapsamda Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tablosu da değişti.
MEMURA OCAKTA YÜZDE 15 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Sabah gazetesinden Mete Dirice’nin haberine göre, 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memurlar 11 iş kolunda birçok sosyal hak elde ederken, toplu sözleşme zammı da 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37,76 OLDU
OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861,94 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak.