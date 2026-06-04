Emekli ve Memur Maaşları ne Kadar Olacak? TÜİK Verisi Öncesi Zam Hesapları Değişti! İşte Konuşulan Yeni Rakamlar

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Temmuz ayında yapılacak maaş artışını bekleyen milyonlarca memur ve emekli için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Haziran’da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileri, zam oranlarının şekillenmesinde belirleyici olacak.

TÜİK’in yayımlayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veriler hem piyasalardaki fiyat hareketlerini hem de milyonlarca kişinin maaş artışını doğrudan etkileyecek.

İLK 4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Yılın ilk dört ayında açıklanan TÜFE verileri ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi çevreleri ve piyasa katılımcılarının beklentilerine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89 seviyesinde gelmesi öngörülüyor. Böylece yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28,94’e yükselmiş durumda.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 16,80 ZAM GÜNDEMDE

Mevcut sistemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alıyor. Mayıs ayı beklentisinin gerçekleşmesi halinde emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,80’e ulaşacak.

Kesin zam oranı ise haziran ayı verisinin açıklanmasıyla netleşecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 ile yüzde 20 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Mevcut Maaş Zam Oranı Zamlı Yeni Maaş ₺20.000 %16,80 ₺23.360 ₺21.000 %16,80 ₺24.528 ₺22.000 %16,80 ₺25.696 ₺23.000 %16,80 ₺26.864 ₺24.000 %16,80 ₺28.032 ₺25.000 %16,80 ₺29.200 ₺26.000 %16,80 ₺30.368 ₺27.000 %16,80 ₺31.536 ₺28.000 %16,80 ₺32.704 ₺29.000 %16,80 ₺33.872 ₺30.000 %16,80 ₺35.040 ₺31.000 %16,80 ₺36.208 ₺32.000 %16,80 ₺37.376 ₺33.000 %16,80 ₺38.544 ₺34.000 %16,80 ₺39.712

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli maaşının da temmuz ayında yeniden artırılması gündemde bulunuyor. Yeni rakamın, enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından TBMM’ye sunulacak yasa teklifiyle belirlenmesi bekleniyor.

6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise yeni emekli maaşları şu şekilde ortaya çıkıyor:

Mevcut Maaş Zam Oranı (%18) Zam Oranı (%19) Zam Oranı (%20) ₺20.000 ₺23.600 ₺23.800 ₺24.000 ₺21.000 ₺24.780 ₺24.990 ₺25.200 ₺22.000 ₺25.960 ₺26.180 ₺26.400 ₺23.000 ₺27.140 ₺27.370 ₺27.600 ₺24.000 ₺28.320 ₺28.560 ₺28.800 ₺25.000 ₺29.500 ₺29.750 ₺30.000 ₺26.000 ₺30.680 ₺30.940 ₺31.200 ₺27.000 ₺31.860 ₺32.130 ₺32.400 ₺28.000 ₺33.040 ₺33.320 ₺33.600 ₺29.000 ₺34.220 ₺34.510 ₺34.800 ₺30.000 ₺35.400 ₺35.700 ₺36.000 ₺31.000 ₺36.580 ₺36.890 ₺37.200 ₺32.000 ₺37.760 ₺38.080 ₺38.400 ₺33.000 ₺38.940 ₺39.270 ₺39.600 ₺34.000 ₺40.120 ₺40.460 ₺40.800

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ZAM HESABI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı kararlaştırılmıştı.

Mayıs ayı beklenti oranının gerçekleşmesi halinde memurlar için yüzde 5,23 oranında enflasyon farkı oluşacak. Böylece 5 aylık toplam zam oranı yüzde 12,59 seviyesine yükselecek.

İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 olması durumunda memur zammının yüzde 13,75, yüzde 19 olması halinde yüzde 14,71, yüzde 20’ye ulaşması halinde ise yüzde 15,68 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu oranlar üzerinden yeni memur maaşları ise şu şekilde:

Unvan Derece Mevcut Maaş Zam Oranı %13,75 Zam Oranı %14,71 Zam Oranı %15,68 Şube Müdürü 1/4 ₺94.384,00 ₺107.361,80 ₺108.267,89 ₺109.183,41 Memur 9/1 ₺64.397,00 ₺73.251,59 ₺73.869,80 ₺74.494,45 Uzman Öğretmen 1/4 ₺81.219,00 ₺92.386,61 ₺93.166,31 ₺93.954,14 Öğretmen 1/4 ₺73.368,00 ₺83.456,10 ₺84.160,43 ₺84.872,10 Başkomiser 3/1 ₺89.214,00 ₺101.480,93 ₺102.337,38 ₺103.202,76 Polis Memuru 8/1 ₺81.617,00 ₺92.839,34 ₺93.622,86 ₺94.414,55 Uzman Doktor 1/4 ₺150.426,00 ₺171.109,58 ₺172.553,66 ₺174.012,80 Hemşire 5/1 ₺74.770,00 ₺85.050,88 ₺85.768,67 ₺86.493,94 Mühendis 1/4 ₺96.211,00 ₺109.440,01 ₺110.363,64 ₺111.296,88 Teknisyen 11/1 ₺66.870,00 ₺76.064,63 ₺76.706,58 ₺77.355,22 Profesör 1/4 ₺135.089,00 ₺153.663,74 ₺154.960,59 ₺156.270,96 Araştırma Gör. 7/1 ₺90.568,00 ₺103.021,10 ₺103.890,55 ₺104.769,06 Vaiz 1/4 ₺76.653,00 ₺87.192,79 ₺87.928,66 ₺88.672,19 Avukat 1/4 ₺90.000,00 ₺102.375,00 ₺103.239,00 ₺104.112,00

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN LİRAYI AŞTI

Mevcut tabloda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira seviyesinde bulunurken, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 lira olarak uygulanıyor.

Kaynak: Hürriyet