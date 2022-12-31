Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yeni zam oranlarına yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı. En düşük memur ve emekli maaşı belli oldu. İşte emekli ve memur milyonlarca vatandaşın merak ettiği detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ederken, 6 aylık enfasyon farkı ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağına yönelik zam tahmini yapmaya başladı. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak?" İşte emekli zammı senaryoları...
ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır."
EMEKLİLERDEN 2023 ZAM TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam istedi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Yeni rakamla asgari ücrete ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,5 artış yapıldığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:
"Memnuniyetle karşıladığımız bu artışın çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz. Hükümetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz. Emeklilerin buna çok ihtiyacı var. Çünkü bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız. 2002'de net asgari ücret 184 lirayken, en düşük emekli aylığı 252 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı bile asgari ücretin üzerindeydi. Bu yıllar içerisinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin eşit olduğun bir tabloya dönüştü. 2016'da en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olmasıyla tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu."