Emekli ve EYT'linin zamlı maaşları belli oldu: İşte öğrenme yöntemi
Milyonlarca EYT'li ve emeklinin merak ettiği maaşlar için SGK harekete geçti. İşte SGK'nın açıklamasına göre zamlı maaşlarını hesaplama yöntemi...
Yıllardır süren EYT bekleyişi 2022 yılının son günlerinde açıklığa kavuştu. Yaklaşan seçimler öncesinde EYT'ye yeşil ışık yakan hükümet, yasanın Meclis'e geleceğini açıkladı. Yaklaşık 2.5 milyon vatandaş yaş sınırı olmaksızın yasa kapsamına dahil edilirken, EYT'li 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK'liler maaş hesaplama detayları da belli oldu.
MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.
Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
SSK'LI MAAŞLARINDA KRİTİK DETAY!
Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak.