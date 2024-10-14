Emekli ve Asgari Ücretliye 15 Bin Lira Destek Verilecek! Kimlik Kartınızla Başvuru Yapmanız Yeterli

Emekli ve asgari ücretli çalışanlar için büyük bir destek müjdesi geldi. PTT'ye başvuru yapan milyonlarca vatandaş, en az 15 bin TL'lik nakit destek ödemesinden faydalanabilecek. Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri kapsamında yapılan açıklamada, devletin sunduğu aile destek paketi ödemelerinin son aşamaya geldiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekli ve Asgari Ücretliye 15 Bin Lira Destek Verilecek! Kimlik Kartınızla Başvuru Yapmanız Yeterli - Resim: 1

Devlet tarafından koronavirüs döneminde başlatılan ve birçok vatandaşa gelir kaynağı olan aile destek paketi, 2025 yılı başında sona erecek. Geçtiğimiz yıl uzatılan bu ödeme programı, Temmuz ayında bir kez daha yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, bu destek ödemeleri artık uzatılmayacak. Bu nedenle aile yardımı almak isteyen vatandaşlar için son başvuru çağrısı yapıldı.

ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru için T.C. kimlik numarası yeterli. Onaylanan başvurular sonrası ödemeler, Ziraat Bankası IBAN numarası veya PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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