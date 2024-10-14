Emekli ve Asgari Ücretliye 15 Bin Lira Destek Verilecek! Kimlik Kartınızla Başvuru Yapmanız Yeterli

Devlet tarafından koronavirüs döneminde başlatılan ve birçok vatandaşa gelir kaynağı olan aile destek paketi, 2025 yılı başında sona erecek. Geçtiğimiz yıl uzatılan bu ödeme programı, Temmuz ayında bir kez daha yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, bu destek ödemeleri artık uzatılmayacak. Bu nedenle aile yardımı almak isteyen vatandaşlar için son başvuru çağrısı yapıldı.

ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru için T.C. kimlik numarası yeterli. Onaylanan başvurular sonrası ödemeler, Ziraat Bankası IBAN numarası veya PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi