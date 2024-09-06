Emekli Promosyonunda Rekor Artış: Bu Tarihe Kadar Başvuran 18 Bin Lira Alacak

-Garanti BBVA: Emekli maaşı miktarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde düzenlenmiştir: 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olan maaşlar için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında olan maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL.

-Akbank: 1 Eylül - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre değişiklik göstermektedir.

-Halkbank: Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Ödemeler, maaş miktarına göre 8.000 TL ila 12.000 TL arasında değişiyor.