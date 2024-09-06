Emekli Promosyonunda Rekor Artış: Bu Tarihe Kadar Başvuran 18 Bin Lira Alacak
Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Eylül 2024 itibarıyla, bankalar emekli müşterilerine yönelik promosyon ödemelerini güncelleyerek en yüksek teklifleri sunmaya başladı. İşte bütün ayrıntılar...
Emekli maaşlarının artışıyla birlikte bankalar, emeklileri kendi bankalarına çekmek için promosyon yarışına girdi. Son dönemde yapılan güncellemelerle birlikte, bazı bankaların sunduğu promosyon miktarları 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor ve bankalar arasındaki rekabeti daha da artırıyor.
Eylül 2024 itibarıyla bankaların sunduğu güncellenmiş emekli promosyonları şu şekilde:
-Yapı Kredi Bankası: 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdünde bulunan emeklilere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
-VakıfBank: 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya ilk maaşını VakıfBank'tan alan yeni emekliler, toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecekler. Kampanya kapsamında, 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılırken, ayrıca emeklilere özel kartlar üzerinden yıllık 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödüller sunulacak.
-Ziraat Bankası: SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanacak. Emeklilerin, maaşlarını üç yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.
-Garanti BBVA: Emekli maaşı miktarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde düzenlenmiştir: 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olan maaşlar için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında olan maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL.
-Akbank: 1 Eylül - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre değişiklik göstermektedir.
-Halkbank: Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Ödemeler, maaş miktarına göre 8.000 TL ila 12.000 TL arasında değişiyor.
-Fibabanka: Emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri şu şekildedir: 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olanlar için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 12.000 TL.
-İş Bankası: İş Bankası’nın promosyon oranları 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olan maaşlar için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında olan maaşlar için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL olarak belirlenmiştir.
-QNB Finansbank: Promosyon ödemeleri maaş miktarına göre şu şekildedir: 0 - 9.999 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL.