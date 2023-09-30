Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek?
Müşteri payını genişletmek için elinden geleni yapan bankalar, yüksek miktarda promosyon öderken, bu ücretler de emekliler için oldukça cazip hale geliyor. Öyle ki emekliye verilecek promosyon miktarlarının da görülmemiş oranda yükselmesi bekleniyor…
Bankaların promosyon yarışında kazanan emekliler olmuş en yüksek emekli promosyonu 10 bin TL’ye kadar yükselmişti. Enflasyon oranları emeklinin belini bükerken, bankalardan emekli promosyonları ile ilgili sevindirici haber geldi…
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR MU?
Edinilen bilgilere göre bankalar yeni promosyon düzenlemesine gidiyor. Konuyla ilgili çalışmaların başladığı belirtiliyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendilerinden alan ve 3 yıl boyunca banka değişikliği yapmayan emeklilere yeni oranlarda banka promosyonu ödemesi yapacak.
Bu çalışmaların kısa sürede son bulacağı ve yeni emekli promosyon ödemelerinin 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.
BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
Bankaların yaptığı yeni emekli promosyon düzenlemesi ile en yüksek 10 bin TL olan emekli promosyonlarının 20 bin TL’ye çıkması bekleniyor.