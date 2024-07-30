Emekli Promosyonunda Dev Adım! Başvurana 18 Bin TL'ye Ek 3 Bin TL Ödenecek

Emekli promosyonunda 18 bin TL'ye ek 3 bin TL ödeme yapılacak. Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik cazip promosyon ve ek ödeme fırsatlarını duyurdu. Emekli maaşlarına göre 18.000 TL’ye kadar promosyon sunan banka, ayrıca her emekliye 3.000 TL ek ödeme yapacak.

Emekli Promosyonunda Dev Adım! Başvurana 18 Bin TL'ye Ek 3 Bin TL Ödenecek - Resim: 1

Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik sunduğu yeni promosyon ve ek ödeme kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşlarına göre değişen promosyon ödemeleri yaparken, tüm emeklilere 3.000 TL ek ödeme fırsatı sunuyor. İşte detaylar ve şartlar...

Kaynak: Gerçek Gündem

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