Emekli Promosyonunda Büyük Değişim! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat: Aldığınız Parayı İade Etmek Zorunda Kalabilirsiniz
Emekli maaşı promosyonlarında önemli değişiklikler yolda. 2024 yılında güncellenecek anlaşmalar kapsamında promosyon tutarlarının artırılması beklenirken, mevcut promosyonunu iptal ederek başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin geri ödeme yapması gerekebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Finans sektöründen yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında imzalanan promosyon anlaşmasının mart ayında yenilenmesi planlanıyor. Emekli maaşlarına yapılan ocak zammının ardından promosyon tutarlarının da artırılması öngörülüyor.
3 YIL KALMA ŞARTI
Mevcut uygulamaya göre, emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Geçen yıl kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarları 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar çıkmıştı. Yeni anlaşmalarla birlikte kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında, özel bankalarda ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış olması bekleniyor.
MAAŞINI TAŞIMAK İSTEYEN EMEKLİLER DİKKAT
Promosyon güncellemeleriyle birlikte, daha yüksek ödeme yapan bir bankaya geçmek isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Açıklamada, halen devam eden bir promosyon anlaşması olan emeklilerin cayma bedelini ödeyerek yeni bir bankayla anlaşma yapabileceği belirtildi.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için:
Emekli maaşı karşılığında kredi kullanılmamış olması (kredili mevduat hesabı olup da kullanılmayanlar ile kredi kartı hariç),
Mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, virman, takas veya mahsup talimatı verilmemiş olması,
Bankadan daha önce promosyon alınmışsa, üzerinden üç yıl geçmiş olması,
Bankacılık işlemlerini etkileyen herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor.
Mevcut promosyon anlaşmasını iptal edip başka bir bankaya geçmek isteyenlerin kalan süreye göre promosyon tutarını iade etmesi gerekecek. Örneğin, üç yıllık anlaşmayla 12 bin lira promosyon alan bir emekli, bir yıl sonra bankasını değiştirmek isterse, kalan iki yıl için bankaya 8 bin lira geri ödemek zorunda kalacak.
REKABET PROMOSYON TUTARLARINI BELİRLEYECEK
Bankalar arasında yaşanacak rekabetin promosyon tutarlarını şekillendireceğini belirten uzmanlar, emeklilerin acele etmemesi gerektiğini vurguladı.
SGK’nın mart ayında açıklayacağı protokolün beklenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kamu bankalarının öncülük edeceği kampanyaların duyurulmasının ardından en avantajlı tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırarak kolayca başvuru yapabilecek.