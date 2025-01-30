Emekli Promosyonunda Büyük Değişim! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat: Aldığınız Parayı İade Etmek Zorunda Kalabilirsiniz

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için:

Emekli maaşı karşılığında kredi kullanılmamış olması (kredili mevduat hesabı olup da kullanılmayanlar ile kredi kartı hariç),

Mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, virman, takas veya mahsup talimatı verilmemiş olması,

Bankadan daha önce promosyon alınmışsa, üzerinden üç yıl geçmiş olması,

Bankacılık işlemlerini etkileyen herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor.

Mevcut promosyon anlaşmasını iptal edip başka bir bankaya geçmek isteyenlerin kalan süreye göre promosyon tutarını iade etmesi gerekecek. Örneğin, üç yıllık anlaşmayla 12 bin lira promosyon alan bir emekli, bir yıl sonra bankasını değiştirmek isterse, kalan iki yıl için bankaya 8 bin lira geri ödemek zorunda kalacak.