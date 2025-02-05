Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı
Emekliler için ek gelir fırsatı sağlayan banka promosyonlarında vites yükseldi. Rakam ilk kez 25 bin lirayı buldu. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ve Şubat 2025 güncel emekli promosyonları…
Kaynak: Takvim
Emekli maaş zamlarının ardından emekli promosyon kampanyaları yarışı iyiden iyiye kızıştı. Bankalar arasında yaşanan rekabet emeklileri lehine sonuçlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokol imzalayarak taban promosyon tutarlarını güncellemesi beklenirken emekli promosyonları Şubat 2025 itibarıyla 25 bin lirayı buldu. İşte 15 kamu ve özel bankasında güncel Şubat ayı emekli banka promosyonları…
AKBANK
Emeklilere 17.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira chip para imkanı var. Müşterilerine aylık günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz olarak kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da sunuyor.
ALBARAKA TÜRK
Emeklilere 20.000 liraya varan promosyon veriyor. Mevcut kampanyaya göre; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.600 lira promosyon alıyor. Ayrıca iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül sunuyor. Emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira veriliyor.
DENİZBANK
Bu ay sonuna kadar yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlere 20 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödemesi sunuyor.
GARANTİ BBVA
Şartsız olarak 15 bin liraya varan nakit ödeme gerçekleştiriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon alabiliyor.
HALKBANK
12.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde olanlara 12.000 lira ödüyor.
ING
Emeklilere 25.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatı başına 500, 5'ine toplam 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzerinde bakiye getirenlere 2.500 lira, 50.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira veriyor.
İŞ BANKASI
12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira verirken; indirimli ek hesap limiti, aidatsız kart ve kasko kampanyası da sunuyor.
QNB
Emeklilere 16.200 liraya varan emeklilik ödülü veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon imkanından yararlanıyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim imkanı sunuyor.
YAPI KREDİ
20.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül veriyor.
ZİRAAT KATILIM
Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme gerçekleştiriyor.
TÜRKİYE FİNANS
14.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira öderken; emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme gerçekleştiriyor. Buna ilaveten maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 indirim imkanları da bulunuyor.
TEB
21 bin liraya varan imkan promosyon imkanı sunuyor. 25 Kasım itibariyle emekli maaşını TEB'den alanlara yönelik kampanya kapsamında, aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriliyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeniyor.
ZİRAAT BANKASI
12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.
VAKIFBANK
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
ŞEKERBANK
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.