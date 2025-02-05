Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı

AKBANK

Emeklilere 17.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira chip para imkanı var. Müşterilerine aylık günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz olarak kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da sunuyor.