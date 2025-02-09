Emekli Promosyonunda 27 Bin Lira Rekoru! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı, Bankaların Yarışı Kızıştı
Bankalar, emekli müşterileri çekmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen promosyon rakamları, emeklilerin dikkatini çekerken, bazı bankaların sunduğu ödemeler 27 bin TL’ye kadar yükseldi. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için hem nakit promosyonlarda hem de ek avantajlarda sınırları zorluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli promosyonları her geçen yıl artış gösterirken, 2025 yılında bu rekabet daha da kızıştı. Maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankada tutmayı taahhüt eden emekliler, farklı bankaların sunduğu cazip teklifleri değerlendirme fırsatı buluyor. Kamu bankaları, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yaparken, özel bankalar bu rakamı daha da yukarı çekiyor.
ING 25 BİN, DENİZBANK 20 BİN LİRA VERİYOR
Kamu bankaları arasında İş Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesiyle dikkat çekerken, özel bankalar daha yüksek rakamlarla öne çıkıyor. Örneğin, ING, ek fırsatlarla birlikte 25 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. DenizBank ise toplamda 20 bin TL’ye kadar ödeme yaparak emeklilere cazip bir seçenek sunuyor.
Akbank, 17 bin 500 TL’ye varan promosyon ve ek ödüllerle dikkat çekerken, Yapı Kredi 20 bin TL’ye kadar promosyon vererek müşterilerini kendine çekmeye çalışıyor. VakıfBank ise 27 bin TL’ye varan promosyon ödemesiyle en yüksek rakamı sunan banka olarak öne çıkıyor.
EK AVANTAJLARLA PROMOSYONLAR DAHA DA CAZİP HALE GELİYOR
Bankalar, emekli müşterilerine sundukları promosyonları daha cazip hale getirmek için ek fırsatlar da sunuyor. Kredi kartı avantajları, otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullar, promosyon miktarlarını artırıyor. Örneğin, QNB Finansbank 15 bin TL’ye varan promosyon sunarken, TEB 21 bin TL’ye ulaşan teklifleriyle dikkat çekiyor. Şekerbank ve Albaraka gibi bankalar ise farklı kampanyalarla emeklilere avantaj sağlıyor.
EMEKLİLERE UYARI: SÖZLEŞME ŞARTLARINA DİKKAT
Emeklilerin, maaşlarını başka bir bankaya taşımadan önce sözleşme şartlarını detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor. Promosyonlardan yararlanmak için genellikle 3 yıllık taahhüt verilmesi isteniyor. Ancak bazı bankalar, maaş taşıma işlemi sonrasında kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar sunarak promosyon miktarlarını artırıyor. Bu nedenle, emeklilerin sözleşme maddelerini dikkatlice okumaları ve bağlayıcı hükümlere karşı temkinli olmaları öneriliyor.
İşte Bankaların Sunduğu Güncel Promosyon Tutarları:
VakıfBank: 27.000 TL
ING: 25.000 TL
Akbank: 17.500 TL
DenizBank: 20.000 TL
Yapı Kredi: 20.000 TL
TEB: 21.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
QNB Finansbank: 16.200 TL
Şekerbank: 12.000 TL
Albaraka: 15.600 TL
İş Bankası: 12.000 TL
Halkbank: 12.000 TL
Ziraat Bankası: 12.000 TL
Emekliler, bu cazip tekliflerden yararlanırken, bankaların sunduğu şartları dikkatlice değerlendirerek en uygun seçeneği belirleyebilir.