Emekli Promosyonunda 27 Bin Lira Rekoru! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı, Bankaların Yarışı Kızıştı

Emekli promosyonları her geçen yıl artış gösterirken, 2025 yılında bu rekabet daha da kızıştı. Maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankada tutmayı taahhüt eden emekliler, farklı bankaların sunduğu cazip teklifleri değerlendirme fırsatı buluyor. Kamu bankaları, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yaparken, özel bankalar bu rakamı daha da yukarı çekiyor.