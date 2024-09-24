Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

Eylül ayında emeklilere sunulan banka promosyonları, rekor seviyeye ulaştı. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 1

Milyonlarca emekli, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, 13 banka emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Eylül ayında emeklilere sunulan banka promosyonları, rekor seviyeye ulaştı ve en yüksek tutar 24.000 TL'ye dayandı. Bankalar, emekli promosyon ödemeleri için güncel tutarları ve şartları güncelleyerek paylaştı. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren banka ve kampanyalar şu şekilde:

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 2

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ REKOR
GARANTİ BBVA
Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL
20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 4

HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Örneğin:
10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 5

ING BANK
Maaşını buraya taşıyan emeklilere, 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.
Ayrıca, otomatik fatura talimatı vererek toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı bulunuyor. 20.000 TL üzeri maaş alanlar 15.000 TL promosyon alabilir.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 6

FİBABANKA
Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 7

İŞ BANKASI
Emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 8

QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiş.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 9

TÜRKİYE FİNANS
Maaşını 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 10

VAKIFBANK
Maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, alışverişlerde kullanılacak Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL'ye kadar ek kazanç imkanı sağlanıyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 11

AKBANK
Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 12

YAPI KREDİ
Maaşını buradan alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, ek koşullar sağlandığında ek 1.500 TL nakit ödül ve 1.000 TL harcama ödülü veriliyor.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 13

ŞEKERBANK
Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL olarak belirlenmiş.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? - Resim: 14

DENİZBANK
Emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL.

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