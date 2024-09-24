Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

Milyonlarca emekli, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, 13 banka emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Eylül ayında emeklilere sunulan banka promosyonları, rekor seviyeye ulaştı ve en yüksek tutar 24.000 TL'ye dayandı. Bankalar, emekli promosyon ödemeleri için güncel tutarları ve şartları güncelleyerek paylaştı. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren banka ve kampanyalar şu şekilde: