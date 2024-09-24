Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?
Eylül ayında emeklilere sunulan banka promosyonları, rekor seviyeye ulaştı. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, 13 banka emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Eylül ayında emeklilere sunulan banka promosyonları, rekor seviyeye ulaştı ve en yüksek tutar 24.000 TL'ye dayandı. Bankalar, emekli promosyon ödemeleri için güncel tutarları ve şartları güncelleyerek paylaştı. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren banka ve kampanyalar şu şekilde:
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ REKOR
GARANTİ BBVA
Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL
20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Örneğin:
10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ING BANK
Maaşını buraya taşıyan emeklilere, 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.
Ayrıca, otomatik fatura talimatı vererek toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı bulunuyor. 20.000 TL üzeri maaş alanlar 15.000 TL promosyon alabilir.
FİBABANKA
Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiş.
TÜRKİYE FİNANS
Maaşını 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.
VAKIFBANK
Maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, alışverişlerde kullanılacak Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL'ye kadar ek kazanç imkanı sağlanıyor.
AKBANK
Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
Maaşını buradan alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, ek koşullar sağlandığında ek 1.500 TL nakit ödül ve 1.000 TL harcama ödülü veriliyor.
ŞEKERBANK
Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL olarak belirlenmiş.
DENİZBANK
Emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL.