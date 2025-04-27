Emekli Promosyonlarında Nisan 2025 Güncellemesi: SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat Rakamlar Değişti
Emekli vatandaşların yakından takip ettiği promosyon kampanyalarında Nisan 2025 güncellemesi yapıldı. Bankalar arasında promosyon rekabeti sürerken, maaşını farklı bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, cazip nakit ödemelerden faydalanabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon miktarları farklılık gösteriyor. Nisan 2025 itibarıyla emekli promosyonu konusunda öne çıkan bankalar ve sundukları avantajlar şöyle:
AKBANK'TAN 15.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
İŞ BANKASI'NDA MAAŞ ARALIĞINA GÖRE ÖDEME
İş Bankası, maaş aralıklarına göre farklı promosyonlar sunuyor:
0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
ZİRAAT BANKASI'NDA 12.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
SGK emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan emekliler, 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanından yararlanabiliyor. Promosyondan faydalanmak için üç yıllık maaş taahhüdü verilmesi gerekiyor.
DENİZBANK'TAN 20.000 TL'YE VARAN PROMOSYON AVANTAJI
DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca mobil uygulama kullanımı, KMH ve kredi kartı başvurusu gibi ek işlemlerle toplam promosyon miktarı daha da artırılabiliyor.
GARANTİ BBVA'DAN 15.000 TL'YE KADAR PROMOSYON
Garanti BBVA, maaş aralığına göre emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemeleri yapıyor. Kampanya, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.
QNB FİNANSBANK'TAN 16.200 TL'YE VARAN FIRSAT
QNB Finansbank, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL'lik indirim sunarak toplamda 16.200 TL'ye varan avantaj sağlıyor.
VAKIFBANK'TA 27.000 TL'LİK PROMOSYON SEÇENEĞİ
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra, emekli kredi kartı alışverişlerinden aylık 1.500 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor. Toplam ödeme miktarı 27.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ING BANK'TAN KOŞULSUZ 15.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
ING Bank, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere, gelir seviyelerine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen koşulsuz nakit promosyon ödemesi yapıyor.
HALKBANK 12.000 TL'YE VARAN ÖDEME SUNUYOR
Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.
TEB'DEN 21.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
TEB, maaşını taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan maaş almayı kabul eden emeklilere, 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye varan ödeme yapıyor.
ŞEKERBANK'TA 12.000 TL'YE KADAR NAKİT PROMOSYON
Şekerbank, maaş aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler, en yüksek tutardan faydalanabiliyor.
BANKALAR PROMOSYON KAMPANYALARINI YENİLEYEBİLİYOR
Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını dönemsel olarak güncelleyebiliyor. Bu nedenle, en güncel bilgiler için bankaların resmi internet sitelerinden ya da şubelerinden detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.