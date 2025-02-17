Emekli Promosyonlarında 40 Bin Liraya Jesti! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Net Tarih Verildi

BANKALARIN REKABETİ PROMOSYONLARI YÜKSELTEBİLİR

Bankaların kendi aralarındaki rekabeti, promosyon tutarlarını daha da yukarı çekebilir. Örneğin, bir kamu bankası şu anda 12 bin TL emekli promosyonunun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme yaparak toplamda 27 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Mart ayında yapılacak yeni anlaşmayla bu miktarın 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.