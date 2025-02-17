Emekli Promosyonlarında 40 Bin Liraya Jesti! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Net Tarih Verildi
Milyonlarca emeklinin gözü, aylıklara gelen zamların netleşmesiyle birlikte banka promosyonlarına çevrildi. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merakla araştırılırken, mart ayında emekli promosyonlarının 40 bin liraya kadar çıkabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükselmesiyle birlikte, SGK ile yeni bir anlaşmaya hazırlanan bankalar da emekli promosyonlarını güncelleme yoluna gitti. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 40 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılması gündemde.
ÖZEL VE KAMU BANKALARI PROMOSYONLARI ARTIRDI
Yıl başında yapılan zamların ardından özel bankalar, emekli promosyonlarını 25 bin liraya kadar yükseltirken, kamu bankaları ise 27 bin liraya kadar ödeme yapmaya başladı. Ancak mart ayında SGK ile bankalar arasında imzalanması beklenen yeni protokol, bu rakamların daha da artmasına neden olabilir.
MART AYINDA PROMOSYONLAR ARTABİLİR
Şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki mevcut promosyon anlaşmasının yenilenmesi bekleniyor. Yapılacak yeni anlaşmada, en düşük emekli promosyonunun yüzde 50 oranında artması öngörülüyor. Bu artışla birlikte, 8 bin - 12 bin TL aralığındaki promosyonların 12 bin - 18 bin TL bandına çıkması bekleniyor.
BANKALARIN REKABETİ PROMOSYONLARI YÜKSELTEBİLİR
Bankaların kendi aralarındaki rekabeti, promosyon tutarlarını daha da yukarı çekebilir. Örneğin, bir kamu bankası şu anda 12 bin TL emekli promosyonunun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme yaparak toplamda 27 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Mart ayında yapılacak yeni anlaşmayla bu miktarın 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
UZMANLAR MART AYINI BEKLEMEYİ ÖNERİYOR
Sosyal Güvenlik uzmanları, daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilere mart ayını beklemelerini tavsiye ediyor. Yapılacak yeni anlaşmaların ardından emekli promosyonlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.
Emekli promosyonları, mart ayında yapılacak yeni anlaşmalarla birlikte 40 bin liraya kadar çıkabilir. Bankaların rekabeti ve SGK ile yapılacak protokoller, emeklilerin promosyon tutarlarını artırabilir. Uzmanlar, daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilere mart ayını beklemelerini öneriyor.