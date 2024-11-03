Emekli Promosyonlarına Kasım Güncellemesi: Hangi Banka Ne Kadar Para Veriyor Belli Oldu
Ekim ayında yapılan düzenlemelerin ardından, emekli promosyon ödemeleriyle ilgili bankaların hangi miktarda ödeme yapacağı netleşti. Kasım ayı itibarıyla emekli maaş promosyonları kapsamında, farklı bankaların sunmuş olduğu promosyon miktarları belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayıyla birlikte, emekli promosyonları konusunda bankaların sunduğu teklifler daha belirgin hale geldi. Emeklilerin tercih edebileceği bankalar ve bu bankaların sunduğu promosyon ödemelerine dair ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI
Kasım ayında emekli promosyonları ile ilgili bankaların teklifleri belirginleşti. Emeklilerin tercih edebileceği bankalar ve sundukları promosyon miktarları şöyle:
Ziraat Bankası: Müşterilerine 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, Bankkart ile yapılan harcamalarda lira kazanma fırsatı sunuluyor.
VakıfBank: Promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira olarak belirlenmiştir. Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere, bankamatik ve kredi kartıyla yaptıkları harcamalarda toplamda 12.000 liraya varan nakit ödeme imkanı sağlanıyor.
Yapı Kredi: Banka, 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 lira arasında promosyon sunuyor. Ek olarak, iki yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ve mobil uygulama kullanımına 500 lira ödül veriliyor.
Akbank: Promosyon ödemeleri 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para ödülü sunuluyor.
Albaraka Türk: Banka, 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, iki otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve emekli yakınını getirenlere 500 lira ödül verilebiliyor.
Garanti BBVA: Promosyon miktarları 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 lira olarak belirlenmiştir. Ücretsiz limit aşan nakit çekim imkanı ve çeşitli mevduat ve kredi fırsatları sunulmaktadır.
DenizBank: Emekli olup ilk kez hesap açanlar için başlatılan kampanyada 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, MobilDeniz indirenlere 1.000, KMH edinene 1.000, kredi kartı alana 2.000 ve otomatik fatura talimatı verene 1.000-4.000 lira ödül verilmektedir.
Halkbank: Promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira olarak belirlenmiştir. Kredi kartı ile yapılan fatura ödemelerinde yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı sunulmaktadır.