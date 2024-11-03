Emekli Promosyonlarına Kasım Güncellemesi: Hangi Banka Ne Kadar Para Veriyor Belli Oldu

Albaraka Türk: Banka, 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, iki otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve emekli yakınını getirenlere 500 lira ödül verilebiliyor.

Garanti BBVA: Promosyon miktarları 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 lira olarak belirlenmiştir. Ücretsiz limit aşan nakit çekim imkanı ve çeşitli mevduat ve kredi fırsatları sunulmaktadır.