Emekli Promosyonları Sil Baştan! Bunu Yapanlar Ek Ödeme de Alacak
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamları netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Zamlarla birlikte emeklilerin banka promosyonlarında da hareketlilik yaşanıyor. Maaş diliminde üst seviyeye çıkan emekliler, ek promosyon farkı için bankalara başvuruda bulunarak ek ödeme alacak. Peki, banka değişikliği nasıl yapılır ve en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? İşte ayrıntılar…
PROMOSYON ORANLARI GÜNCELLENDİ
En düşük emekli maaşındaki artış ve zamların ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Bankalar, SGK ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına bağlı olarak:
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.
Özel bankalar ise rekabeti artırmak adına ek ödeme ve kampanyalarla promosyon tutarlarını 21.000 TL’ye kadar çıkarıyor.
EK PROMOSYON FIRSATI DUYURULDU
Zamlarla birlikte maaş diliminde üst seviyeye geçen emekliler, daha yüksek promosyon alabilmek için bankalarıyla sözleşmelerini güncelleyebiliyor. Örneğin, maaşı önceki zamlardan önce 15.000 TL’nin altında olan bir emekli, 8.000 TL promosyon alıyordu. Ancak yeni zamlarla maaşı 15.000 TL’nin üzerine çıktıysa, 10.000 TL’ye yükselen promosyondan faydalanabilecek. Bunun için bankaya başvurarak sözleşme güncellemesi talep etmesi yeterli.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİ KOLAYLAŞTI
3 yıllık taahhüt süresi dolan veya daha iyi bir teklif almak isteyen emekliler, istedikleri an banka değişikliği yapabiliyor. Maaşını taşımak isteyen emekliler, geçiş yapmak istedikleri bankaya başvurabilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak önceki bankadan alınan promosyon tutarının kullanılmayan kısmı iade ediliyor.
Örneğin, ocak ayında 10.000 TL promosyon alarak 3 yıllık sözleşme yapan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse, 8 aylık döneme karşılık gelen promosyon tutarını (2.222 TL) kullanmış sayılıyor ve kalan 7.778 TL’yi iade ediyor. Yeni bankadan alacağı promosyon tutarı ise bu farkı kapatabiliyor.
DUL VE YETİMLER DE BAŞVURABİLECEK
Emekli maaşı alan dul ve yetimler de promosyon talebinde bulunabiliyor. 10.000 TL’nin altındaki maaşlarda promosyon tutarı 5.000 TL olarak belirleniyor.
BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI AÇIKLANDI
Akbank: 3 yıllık taahhüt karşılığında 15.000 TL promosyon sunuyor. 5 otomatik fatura talimatı veren müşteriler toplamda 17.500 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.
DenizBank: Ek ödemelerle birlikte promosyon tutarını 20.000 TL’ye kadar çıkarıyor.
Yapı Kredi: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ek kampanyalarla bu tutar 20.000 TL’ye ulaşabiliyor.
TEB: Elektrik ve doğal gaz gibi otomatik fatura talimatlarıyla toplam promosyon 21.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Albaraka: 15.600 TL’ye kadar promosyon ve 4.400 TL’ye varan ek ödül avantajı sunuyor.
İş Bankası: 12.000 TL’ye kadar promosyon ve çeşitli ek ayrıcalıklar sağlıyor.
QNB Finansbank: 15.000 TL promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla toplamda 16.200 TL’ye kadar ödeme yapıyor.
ING: 20.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor.
Kamu Bankaları (Ziraat, Vakıf, Halkbank): 10.000 TL’den başlayan promosyon tutarları maaş dilimlerine göre artıyor.