Emekli Promosyonları Sil Baştan! Bunu Yapanlar Ek Ödeme de Alacak

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ KOLAYLAŞTI

3 yıllık taahhüt süresi dolan veya daha iyi bir teklif almak isteyen emekliler, istedikleri an banka değişikliği yapabiliyor. Maaşını taşımak isteyen emekliler, geçiş yapmak istedikleri bankaya başvurabilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak önceki bankadan alınan promosyon tutarının kullanılmayan kısmı iade ediliyor.

Örneğin, ocak ayında 10.000 TL promosyon alarak 3 yıllık sözleşme yapan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse, 8 aylık döneme karşılık gelen promosyon tutarını (2.222 TL) kullanmış sayılıyor ve kalan 7.778 TL’yi iade ediyor. Yeni bankadan alacağı promosyon tutarı ise bu farkı kapatabiliyor.