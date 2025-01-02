Emekli Promosyonları Arşa Çıktı! Bankalar 2025’in İlk Rakamlarını Duyurdu
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışa dair beklentiler yükseldi. Bankalar, milyonlarca emekli için 2025’in yeni emekli promosyon rakamlarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler için zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak enflasyon verileri yarın açıklanacak. Diğer yandan, bankalar yeni yıl itibarıyla emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye kadar yükseldi.
EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025’TE YENİLENDİ
Bankalar, emeklilerin maaşlarını taşıma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkması beklenirken, bankaların güncellenen promosyon tutarları şu şekilde:
Kamu Bankaları: 18.000 - 22.000 TL
Özel Bankalar: 20.000 - 24.000 TL
Katılım Bankaları: 15.000 - 20.000 TL
PROMOSYON NASIL ALINIR?
Emekliler maaşlarını taşımak istedikleri bankayı seçerek 3 adımda promosyon ödemesi alabiliyor:
-Banka seçimi yapılır.
-E-Devlet veya bankadan başvuru gerçekleştirilir.
-3 yıllık taahhüt sözleşmesi imzalanır.
Taahhüt süresi dolmadan farklı bir bankaya geçiş yapmak isteyenler, kalan promosyon tutarını gün sayısına göre geri iade etmek durumunda kalıyor.
BANKALARIN 2025 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
YAPI KREDİ
Maaşına göre 20.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
0-9.999 TL: 11.250 TL
10.000-14.499 TL: 15.000 TL
15.000-19.999 TL: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
HALKBANK
3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
15.000 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para sunuyor.
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
31 Ocak 2025’e kadar maaş taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-15.000 TL: 10.000 TL
15.000-20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VAKIFBANK
Maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor.
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
İŞ BANKASI
3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
0-9.999 TL: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
Toplamda 16.200 TL’ye varan promosyon ve avantajlar sunuyor.
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL