Emekli Promosyonları Arşa Çıktı! Bankalar 2025’in İlk Rakamlarını Duyurdu

Emekliler için zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak enflasyon verileri yarın açıklanacak. Diğer yandan, bankalar yeni yıl itibarıyla emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye kadar yükseldi.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025’TE YENİLENDİ

Bankalar, emeklilerin maaşlarını taşıma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkması beklenirken, bankaların güncellenen promosyon tutarları şu şekilde:

Kamu Bankaları: 18.000 - 22.000 TL

Özel Bankalar: 20.000 - 24.000 TL

Katılım Bankaları: 15.000 - 20.000 TL