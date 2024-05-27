Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı. İş Bankası rakamları arttırdığını duyurdu. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları ne kadar?
İş Bankası'ndan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...
Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, İş Bankası düğmeye bastı. Emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu...
Son dönemlerde emekli vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında şüphesi emekli promosyon rakamları geliyor.
En yüksek emekli promosyon rakamını veren bankayı tercih etmek isteyen emeklilere bir müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi.
İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...
|Maaş Aralığı
|Promosyon Tutarı
|10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar
|5.000 TL
|10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar
|8.000 TL
|15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar
|10.000 TL
|20.000 TL ve daha fazla olanlar
|12.000 TL
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.