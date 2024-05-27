Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı. İş Bankası rakamları arttırdığını duyurdu. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları ne kadar?

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.



T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.