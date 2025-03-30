Emekli Promosyon Kampanyası Son Durum Nedir: 2025 SSK Bağkur En Yüksek Emekli Promosyon Veren Bankalar Hangisi?
Emekli maaşlarını taşıyarak promosyon almak isteyen vatandaşlar, Mart 2025 itibarıyla bankaların güncel tekliflerini araştırıyor. Bankalar, emeklilere cazip teklifler sunarak müşterilerini kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor. Promosyon almak isteyenlerin, maaşlarını taşımayı düşündükleri banka ile iletişime geçerek başvuru yapmaları gerekiyor. Çoğu banka, promosyon ödemelerini 3 yıl boyunca maaşın aynı kurumdan alınması şartına bağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaşa göre değişiklik gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en güncel promosyon miktarları şu şekilde:
YAPI KREDİ BANKASI
6.250 TL’den başlayan promosyon ödemeleri, ek koşulların sağlanmasıyla 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL, ek koşulların yerine getirilmesi halinde 11.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ek ödemelerle 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL, ek ödemelerle 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL, ek ödemelerle 20.000 TL
DENİZBANK
0 - 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
İŞ BANKASI
0 - 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, ek fırsatlarla 7.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, ek fırsatlarla 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ek fırsatlarla 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL, ek fırsatlarla 14.000 TL
GARANTİ BBVA
1 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
AKBANK
0 - 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL + 1.250 TL ek ödeme = 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL + 2.000 TL ek ödeme = 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL + 2.500 TL ek ödeme = 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL + 3.000 TL ek ödeme = 15.000 TL
VAKIFBANK
Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Ek olarak, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.500 TL, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL ek ödeme yapılıyor.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt edenler, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
Ana promosyon 12.000 TL olurken, ek promosyonlar ile toplam rakam 21.000 TL’ye çıkabiliyor.
ING BANK
15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Ek promosyonlarla toplamda 25.000 TL’ye ulaşan ödeme yapılabiliyor.
ŞEKERBANK
0 - 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Emekliler, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvuruda bulunarak promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Çoğu banka, promosyon ödemesi için emeklinin maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almasını şart koşuyor. Bazı bankalar, ek kampanyalarla promosyon miktarını artırırken, emeklilerin ek koşulları da göz önünde bulundurarak en avantajlı teklifi seçmeleri gerekiyor.