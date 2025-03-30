Emekli Promosyon Kampanyası Son Durum Nedir: 2025 SSK Bağkur En Yüksek Emekli Promosyon Veren Bankalar Hangisi?

VAKIFBANK

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.

Ek olarak, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.500 TL, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL ek ödeme yapılıyor.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt edenler, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Ana promosyon 12.000 TL olurken, ek promosyonlar ile toplam rakam 21.000 TL’ye çıkabiliyor.