Emekli Oranında Görülmedik Zirve! 6 İlin Çalışanlarını Geride Bıraktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de emeklilerin çalışanlara oranı 2023 sonu itibarıyla 1,58'e kadar düşmüştü. Haziran 2024 itibarıyla bu oran daha da gerileyerek 1,55'e ulaştı. Uzmanlar, 1 emekliye karşılık en az 2 çalışanın olması gerektiğini belirterek, mevcut durumun uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.

EYT'NİN ETKİSİ BÜYÜK

Emeklilik oranındaki hızlı artışın başlıca sebebi olarak EYT düzenlemesi gösteriliyor. EYT, çalışan-emekli oranına 0,5 puanlık bir etki yaparak emekli sayısındaki artışı hızlandırdı. 2022 yılında 1 emekliye karşılık 2,1 çalışan bulunurken, EYT’nin hayata geçmesiyle bu oran hızla geriledi. Bunun yanında, yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarının artması, emekli olmayı cazip hale getiren bir diğer etken olarak dikkat çekiyor.