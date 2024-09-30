Emekli Oranında Görülmedik Zirve! 6 İlin Çalışanlarını Geride Bıraktı
Son yıllarda Türkiye genelinde emeklilik oranı hızla artarak tarihi zirvelere ulaştı. 2022'de 1 emekliye karşılık 2,1 çalışan varken, bu oran 2023'te 1,58'e, Haziran 2024 itibarıyla ise 1,55'e geriledi. Çalışan-emekli dengesinin bozulmasındaki en büyük neden olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de emeklilerin çalışanlara oranı 2023 sonu itibarıyla 1,58'e kadar düşmüştü. Haziran 2024 itibarıyla bu oran daha da gerileyerek 1,55'e ulaştı. Uzmanlar, 1 emekliye karşılık en az 2 çalışanın olması gerektiğini belirterek, mevcut durumun uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.
EYT'NİN ETKİSİ BÜYÜK
Emeklilik oranındaki hızlı artışın başlıca sebebi olarak EYT düzenlemesi gösteriliyor. EYT, çalışan-emekli oranına 0,5 puanlık bir etki yaparak emekli sayısındaki artışı hızlandırdı. 2022 yılında 1 emekliye karşılık 2,1 çalışan bulunurken, EYT’nin hayata geçmesiyle bu oran hızla geriledi. Bunun yanında, yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarının artması, emekli olmayı cazip hale getiren bir diğer etken olarak dikkat çekiyor.
EMEKLİ SAYISI 6 İLİN ÇALIŞANLARINI GERİDE BIRAKTI
2024 Haziran verilerine göre, Türkiye’de 6 ilde emekli sayısı çalışan sayısını aştı. Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak ve Bartın olarak sıralanıyor. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sakarya ve Bursa gibi sanayi yoğun illerde de çalışan-emekli oranında 0,01 ile 0,28 puan arasında bir bozulma yaşandı.
TURİZM VE DEPREM BÖLGELERİNDE VERİLER DEĞİŞTİ
Turizm yoğun iller ve deprem bölgelerinde ise çalışan sayısında artış gözleniyor. Bu bölgelerdeki artış, turizm sezonunun etkisi ve yeniden yapılandırma çalışmalarının hız kazanmasıyla ilişkilendiriliyor.