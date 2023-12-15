Emekli olmak isteyenler dikkat: Bu başvurular iptal ediliyor

"TESPİT EDERLERSE SİZİ EMEKLİ ETMEZLER"

Devamında Erdursun "Bağ-Kur primlerini ödemediği günlere borçlanma yapanlar var. Bir kişi kendi adına iş yeri açtıysa ya da şirket ortağı olduysa o dönemlerde de Bağ-Kur primlerini ödemediyse yanlışlıkla doğum borçlanması, askerlik borçlanması, bu sürelerle ilgili borçlanma yapıp, parasını ödese dahi emekli olsa dahi o emeklilik yanlış bir emeklilik olur, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu arayarak 'Kusura bakmayın, siz Bağ-Kur'lu olduğunuz sürelerde primlerinizi ödememişsiniz, o süreleri de borçlanma yapmışsınız, şimdi biz bu borçlanmaları iptal ediyoruz, emekliliğinizi de iptal ediyoruz' derler, ya da emeklilik için başvurunuzda başlangıçta tespit ederlerse sizi emekli etmezler, başvurunuza ret cevabı alırsınız." ifadelerini kullandı.