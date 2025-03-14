Emekli Olmak İçin En Kârlı Yaş Ortaya Çıktı! Bu Üç Yaş Resmen Yeniden Doğmuşa Çeviriyor
Hayatın önemli bir dönüm noktalarından biri olan emeklilik için en uygun yaş belli oldu. Uzmanlar, üç yaş dönümü üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Doğumdan ölüme kadar hayatın doğal akışında önemli bir yere sahip olan emeklilik dönemi, kişiler için yeni bir süreç demektir. Emeklilik, iş hayatını noktalayan kişiler için uzun yıllar verilen emeklerin bir geri dönüş sürecidir. Peki emekli olmak için en uygun yaş hangisidir? Uzmanlar emeklilik için en iyi yaş dönemini açıkladı…
60, 66 ve 70 yaşlarındaki emekliliğe dair önemli bilgiler veren uzmanlar, bu dönemin avantajlarını ve dezavantajlarını ele aldı.
60 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK STRESİ AZALTIYOR
Yaş ve sağlık üzerine yapılan birçok araştırmaya göre, 60 yaş itibarıyla emekli olmak kişinin stres seviyesini düşürüp daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlayabiliyor. Stresin az olması, birçok sağlık sorununu da ortadan kaldırıyor.
60 yaşında olunan emekliliğin ruhsal açıdan fayda getirdiğini belirten uzmanların yanı sıra yazar Helen Kewell, emeklilikte üstlenilen sorumlulukların, insanı daha güçlü ve heyecanlı hissetmesi neden olabileceğini belirterek, bu dönemde dikkatli şekilde planlamalar yapılması gerektiği önerisinde bulundu.
66 YAŞ EMEKLİLİĞİ RUHSAL AÇIDAN DAHA SAĞLIKLI OLUYOR
Araştırmalara göre, 66 yaşında emekli olmanın özellikle ruh sağlığı açısından kişiyi iyi anlamda etkiliyor. İş nedeniyle kişide oluşan baskıların ortada kalkmasıyla birlikte kişide rahatlama oluştuğunu gösteren araştırmalarda, emekli olan kişide depresyon ve stresin büyük ölçüde azaldığı belirtildi. Emeklilikte sosyalleşmenin önemini vurgulayan Doktor Lucy Pollock, konuya ilişkin olarak, "Ne kadar fazla fiziksel aktivite yaparsanız, o kadar iyi idare edersiniz. Ayrıca, dans gibi aktiviteler beyin ve vücut için çok faydalıdır” dedi.
70 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK BEYİN SAĞLIĞINI OLUMLU ETKİLİYOR
70 yaşında emekli olmak, birçok kişinin tercih ettiği bir yaş oldu. 2023 yılında 70 yaşın üstündeki çalışanların sayısında yüzde 61 oranına artış yaşandı. Emeklilik yaşına ilişkin yapılan araştırmalar, emeklilik öncesi çalışan kişilerde ruhsal açıdan sağlıklarının daha iyi olduğunu ortaya koydu.