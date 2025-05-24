Emekli Olduktan Sonra Başladı, Köşeyi Döndü: 1 Ayda Yapıyor Servet Kazanıyor

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Sanat yolculuğunun emeklilikle başladığını ifade eden Şenyiğit, bu alandaki yeteneğini keşfetmenin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Şenyiğit, "Gördüğüm ve bir dönem içinde yaşadığım her şeyi hatırlayarak yeniden yapıyorum. Her maket, bir anının izini taşıyor. Belli bir ölçek kullanmıyorum; boyutları ve detayları kendim belirliyorum. Maketin büyüklüğüne göre 15 gün ile 1 ay arasında tamamlanıyor." dedi.