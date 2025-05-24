Emekli Olduktan Sonra Başladı, Köşeyi Döndü: 1 Ayda Yapıyor Servet Kazanıyor
Emeklilikte hobi olarak başladı, şimdi minyatür eserleriyle servet kazanıyor. Görenler hayran kalıyor, siparişlere yetişemiyor.
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da yaşayan Hasan Şenyiğit, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı minyatür ve maket çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaşadığı anıları ve geçmişe dair izleri küçük boyutlarda yeniden canlandıran Şenyiğit’in eserleri, katıldığı festivallerde büyük ilgi görürken her biri servet değeri taşıyor.
HER PARÇADA GEÇMİŞTEN İZ VAR
Afyonkarahisar’da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nde eserlerini sergileyen Şenyiğit, köy evlerinden eski okul sınıflarına, öküz arabalarından gündelik yaşama dair birçok objeyi büyük bir özenle minyatür olarak yeniden inşa ediyor. Her çalışmasında geçmişe duyduğu bağlılığı yansıtan sanatçı, detaylara gösterdiği titizlikle de öne çıkıyor.
1 AYDA YAPIYOR, HER BİRİNDEN SERVET KAZANIYOR
Sanat yolculuğunun emeklilikle başladığını ifade eden Şenyiğit, bu alandaki yeteneğini keşfetmenin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Şenyiğit, "Gördüğüm ve bir dönem içinde yaşadığım her şeyi hatırlayarak yeniden yapıyorum. Her maket, bir anının izini taşıyor. Belli bir ölçek kullanmıyorum; boyutları ve detayları kendim belirliyorum. Maketin büyüklüğüne göre 15 gün ile 1 ay arasında tamamlanıyor." dedi.
İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören Şenyiğit’in çalışmaları, özellikle nostalji sevenlerin beğenisini kazandı. El emeğiyle yapılan bu minyatürler hem sanatsal değeri hem de yaşanmışlıkları yansıtmasıyla farklı bir anlam taşıyor. Şenyiğit, gelen ilgiden oldukça memnun olduğunu ve üretmeye devam edeceğini ifade etti.