Emekli Olacak SSK, BağKur ve Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Kritik Detay Ortaya Çıktı, Bu Tarihi Kaçıran Herkes Çok Pişman Olacak

Uzmanların aktardığına göre, 1987 doğumlu ve 2009 yılında sigortalı olarak iş hayatına adım atan bir kişinin emekli olabilmesi için yaklaşık 38 yıl çalışması gerekiyor. Bu da 2047 yılına kadar aktif sigortalılık anlamına geliyor. Bu durum, 2008 öncesi ile sonrası arasında emeklilik şartlarında ciddi bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor.