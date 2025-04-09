Emekli Olacak SSK, BağKur ve Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Kritik Detay Ortaya Çıktı, Bu Tarihi Kaçıran Herkes Çok Pişman Olacak
Sosyal güvenlik sisteminde 2008 yılında yapılan kapsamlı düzenleme, özellikle bu tarihten sonra sigorta girişi yapılan çalışanlar için emeklilik şartlarında köklü değişikliklere yol açtı. Uzmanlara göre, yeni sistemde yer alan sigortalıların hem emekli maaşı alıp hem de çalışma hayatına devam etme hakkı artık ortadan kalkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2008 reformuyla birlikte emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlendi. Önceki sistemde daha erken yaşta ve daha düşük prim günüyle emekli olunabilirken, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için bu koşullar ağırlaştı. Yeni sistemde emekli olmak isteyen bir çalışanın en az 60 yaşını doldurması ve 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor.
Uzmanların aktardığına göre, 1987 doğumlu ve 2009 yılında sigortalı olarak iş hayatına adım atan bir kişinin emekli olabilmesi için yaklaşık 38 yıl çalışması gerekiyor. Bu da 2047 yılına kadar aktif sigortalılık anlamına geliyor. Bu durum, 2008 öncesi ile sonrası arasında emeklilik şartlarında ciddi bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor.
EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA VE MAAŞ ALMA HAKKI KALDIRILIYOR
2008 öncesi sigortalılar, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam edebiliyor ve hem emekli maaşı hem de çalıştıkları yerden maaş alabiliyorlardı. Ancak yeni sistemde bu uygulamaya son verildi. Uzmanlar, 2008 sonrası sigortalı olanların böyle bir hakka sahip olmayacağını vurguluyor.
Bu durumda, yeni sistem kapsamındaki emekliler iki seçenekle karşı karşıya kalıyor: Ya sadece emekli maaşı alacaklar ve çalışmayacaklar, ya da çalışmaya devam edip emekli maaşlarını kestirecekler. Yani hem emekli maaşı hem de çalışma geliri aynı anda elde edilemeyecek.
ÇİFT MAAŞ DÖNEMİ KAPANIYOR
Uzmanlara göre, bu düzenlemenin temel amacı sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak. Ancak özellikle genç nesil açısından bu durum, hem emeklilik yaşının ileri bir tarihe ötelenmesi hem de emeklilik sonrası gelir imkanlarının daralması anlamına geliyor.
Ayrıca, yeni sistemde emeklilik sonrası çalışmaya devam eden kişilerin emekli maaşlarının tamamen kesileceği ifade ediliyor. Yani SGDP ödeyerek çalışma uygulaması 2008 sonrası sigortalılar için artık geçerli değil. Bu da özellikle ekonomik nedenlerle emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalan bireyler açısından önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor.
UZMANLAR UYARIYOR: PLANLAMA ŞART
Sosyal güvenlik uzmanları, 2008 sonrası sigortalı olan vatandaşların bu şartları dikkate alarak uzun vadeli bir emeklilik planı yapmalarının önemine dikkat çekiyor. Gerek prim gün sayısının tamamlanması, gerekse yaş şartının karşılanabilmesi için çalışma hayatı boyunca sigorta sürekliliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.
Aksi halde, ilerleyen yıllarda emeklilik hayallerinin ertelenmesi ya da düşük maaşlarla yetinilmesi riskiyle karşı karşıya kalınabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle özellikle genç çalışanların sosyal güvenlik mevzuatını yakından takip etmesi ve hak kaybı yaşamamak için bilinçli hareket etmesi tavsiye ediliyor.