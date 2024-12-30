EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2025! Sayılı Gün Kaldı… Milyonların Maaşı Bu Tablonun 3 Aşağı 5 Yukarısı Olacak: 50 Bin Liranın Üzerine Çıkıyor

Son dakika: Memur maaşları ve SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı her yıl 2 kez artıyor. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirlenirken, emekli maaş zammı da 6 aylık enflasyon oranında aylıklara yansıtılıyor. Memur zammı Temmuz 2024’te yüzde 19,31, emekli kök aylıklar ise yüzde 24,73 oranında yükselmişti. Ocak 2025 zammının belli olmasına günler kala SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Memur maaşları kaç TL olur? Gibi sorulara yanıt aranıyordu. Tüm zamlı maaş tablosu hemen hemen netleşti. İşte detaylar…

MEMUR MAAŞ ZAMMI VE EMEKLİYE ZAM NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2025'te saat 10.00'da aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Rakamın kesinleşmesi ile emekli ve memurun alacağı zam 6 aylık enflasyon oranında yükselecek. Memur zammı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaplanarak belirlenecek.

Şu anda kesinleşen zam oranı Bağ-Kur ve SSK emeklisi için yüzde 14,57 oldu. Bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 10,40’lık zammı da garanti etti. Ancak 6 aylık enflasyon tahminini açıklayan Merkez Bankası’nın hesabına göre kesinleşen oranın şu rakamlar civarında olması büyük olasılık…

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 16,47

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 12,23

EMEKLİ KÖK MAAŞ 2025 ZAMMI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK)

Bağ-Kur Esnaf: 12.695 TL - 14.786 TL

Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL - 11.750 TL

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.513 TL,

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.236 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı için 2 öne çıkan formül var. Bunlardan ilki 6 aylık enflasyon oranında artış .Bu ihtimalin olması durumunda 12.500 TL olan emekli taban aylığı 14.558 TL'ye yükselecek. İlkinci formül ise son 2 zamda olduğu gibi yüzde 25'lik artış. Böyle bir tabloda ise en düşük emekli taban maaşı 15.000 TL'ye yükselebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2025

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.737

En düşük memur maaşı - 39.205 TL – 44.000 TL

Bekar memur maaşı - 36.236 - 40.667 TL

Ancak maaşlara gelecek zamlar sonrasında en düşük memur maaşının Ocak 2025 zamları sonrası ortalama olarak 44 bin lira seviyesinden 50.200 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.817 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.565 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.944 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.528 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.879 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.580 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.618 TL

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.264 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.717 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.799 TL

İmam Hatip: 26.568 TL - 29.838 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.838 TL

Kaynak: Haber Merkezi