EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2025! Sayılı Gün Kaldı… Milyonların Maaşı Bu Tablonun 3 Aşağı 5 Yukarısı Olacak: 50 Bin Liranın Üzerine Çıkıyor
Son dakika haberleri… SSK, Bağ-Kur emekli zammı düzenlemeleri ile memur zammı bu hafta belli oluyor. ‘Ne kadar emekli maaşı alırım, en düşük memur maaşı 2025’te kaç TL olacak’ soruları 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Ardından emekli taban maaş düzenlemesi yapılacak ve en düşük emekli maaşı rakamı da artırılacak. Kritik gün öncesi memur maaşları ve emekli kök aylık zammı için 6 aylık enflasyon ile yeni tablo ortaya çıktı. Ortalaması 50 bin lirayı aşıyor!
Son dakika: Memur maaşları ve SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı her yıl 2 kez artıyor. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirlenirken, emekli maaş zammı da 6 aylık enflasyon oranında aylıklara yansıtılıyor. Memur zammı Temmuz 2024’te yüzde 19,31, emekli kök aylıklar ise yüzde 24,73 oranında yükselmişti. Ocak 2025 zammının belli olmasına günler kala SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Memur maaşları kaç TL olur? Gibi sorulara yanıt aranıyordu. Tüm zamlı maaş tablosu hemen hemen netleşti. İşte detaylar…
MEMUR MAAŞ ZAMMI VE EMEKLİYE ZAM NETLEŞİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2025'te saat 10.00'da aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Rakamın kesinleşmesi ile emekli ve memurun alacağı zam 6 aylık enflasyon oranında yükselecek. Memur zammı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaplanarak belirlenecek.
Şu anda kesinleşen zam oranı Bağ-Kur ve SSK emeklisi için yüzde 14,57 oldu. Bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 10,40’lık zammı da garanti etti. Ancak 6 aylık enflasyon tahminini açıklayan Merkez Bankası’nın hesabına göre kesinleşen oranın şu rakamlar civarında olması büyük olasılık…
- SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 16,47
- Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,88
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- Memur zammı: Yüzde 12,23
EMEKLİ KÖK MAAŞ 2025 ZAMMI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Bağ-Kur Esnaf: 12.695 TL - 14.786 TL
- Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL - 11.750 TL
- SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.513 TL,
- SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.236 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşı için 2 öne çıkan formül var. Bunlardan ilki 6 aylık enflasyon oranında artış .Bu ihtimalin olması durumunda 12.500 TL olan emekli taban aylığı 14.558 TL'ye yükselecek. İlkinci formül ise son 2 zamda olduğu gibi yüzde 25'lik artış. Böyle bir tabloda ise en düşük emekli taban maaşı 15.000 TL'ye yükselebilir.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2025
- En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.737
- En düşük memur maaşı - 39.205 TL – 44.000 TL
- Bekar memur maaşı - 36.236 - 40.667 TL
Ancak maaşlara gelecek zamlar sonrasında en düşük memur maaşının Ocak 2025 zamları sonrası ortalama olarak 44 bin lira seviyesinden 50.200 TL bandına yükselmesi bekleniyor.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL
Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.817 TL
Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.565 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.944 TL
Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.528 TL
Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.879 TL
Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.580 TL
Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.618 TL
Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.264 TL
Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.717 TL
Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.799 TL
İmam Hatip: 26.568 TL - 29.838 TL
Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.838 TL
Kaynak: Haber Merkezi