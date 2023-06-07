Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar

Temmuz ayında asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarında zam yapılacak. Milyonların beklediği zam oranlarıyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na da başkanlık edecek Bakan Işıkhan, "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade etti. Peki asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıkları ne kadar olacak?