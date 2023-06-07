Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca vatandaş, temmuz ayında belli olacak maaşlarda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesi için kolları sıvadı.
Temmuz ayında asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarında zam yapılacak. Milyonların beklediği zam oranlarıyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na da başkanlık edecek Bakan Işıkhan, "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade etti. Peki asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıkları ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak.
Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Bakan Işıkhan, birinci dereceye gelen bütün memurlara ek göstergeden esnafın prim gün sayısının düşürülmesine kadar birçok yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacak.
MAAŞLAR ARTACAK, TOPLUMSAL REFAH KORUNACAK
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirini artırarak toplumsal refahı korumaya yönelik uygulamaları devreye alacak. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.