Emekli maaşlarında zam hesabı değişti: Masadaki rakam ortaya çıktı

- 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı kaç liraya çıkacak?

Bu yılın başında yüzde 114’ün üzerinde artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.