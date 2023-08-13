Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarıyla ilgili olarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu ve gözlerden kaçan ayrıntıyı tane tane anlattı.
ANKA'da yer alan habere göre Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
Ergün, "2002 yılındaki aylığımızın altın karşılığını bugün alabilmiş olsaydık en düşük emekli aylığı 25 bin 104 lira olacaktı. Bugün ise 7 bin 500 liraya mahkûm olduk. Emeklilerimizin yılbaşına kadar dayanacak gücü, takati kalmamıştır" diyen Ergün, devamında altın bilezik hesabıyla durumu ortaya koydu.
"2002 yılında en düşük emekli aylığı olan 257 lira ile 15 gramdan fazla altın alınabiliyordu. Yani bir başka ifadeyle bir hediyelik altın bilezik ve beraberinde 2 adet çeyrek altın alınabiliyordu.
Bugün gelinen noktada ise Hazine yardımıyla 7 bin 500 liraya denk gelen en düşük emekli aylığıyla sadece 4,5 gram yani 3 çeyrek altın alınabiliyor.