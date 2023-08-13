Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarıyla ilgili olarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu ve gözlerden kaçan ayrıntıyı tane tane anlattı.

Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 1

ANKA'da yer alan habere göre Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

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Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 2

Ergün, "2002 yılındaki aylığımızın altın karşılığını bugün alabilmiş olsaydık en düşük emekli aylığı 25 bin 104 lira olacaktı. Bugün ise 7 bin 500 liraya mahkûm olduk. Emeklilerimizin yılbaşına kadar dayanacak gücü, takati kalmamıştır" diyen Ergün, devamında altın bilezik hesabıyla durumu ortaya koydu.

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Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 3

"2002 yılında en düşük emekli aylığı olan 257 lira ile 15 gramdan fazla altın alınabiliyordu. Yani bir başka ifadeyle bir hediyelik altın bilezik ve beraberinde 2 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

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Emekli maaşlarında gözden kaçan ayrıntı ortaya çıktı - Resim: 4

Bugün gelinen noktada ise Hazine yardımıyla 7 bin 500 liraya denk gelen en düşük emekli aylığıyla sadece 4,5 gram yani 3 çeyrek altın alınabiliyor.

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