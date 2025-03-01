Emekli Maaşları Büyük Tehlikede! SGK Peşlerine Düştü: İsterse 20 Yıl Geçsin, O Paraların Hepsi…

Sahte sigortalılık denetimleri sıklaşırken on binlerce kişinin emekliliği iptal edildi. Emekliler 'emekli maaşım kesilir mi' diye merak ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir yorumda bulundu. “E-Devlet hizmet dökümünde 'K, Ş, S' harfleri bulunuyorsa, kaç yıl geçerse geçsin SGK denetim yaptığında hileli bir çalışma tespit ederse emekliliğiniz iptal edilecektir” dedi.

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Emekli Maaşları Büyük Tehlikede! SGK Peşlerine Düştü: İsterse 20 Yıl Geçsin, O Paraların Hepsi…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte diploma ve usulsüz emeklilik işlemlerine karşı düğmeye bastı. Son dönemde artırılan denetimlerde 95 binden fazla kişinin emekliliği iptal edilirken e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol eden vatandaşların ‘K,S,Ş’ harflerine dikkat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Geriye yönelik incelemelerde sahte sigortalılığın tespit edilmesi halinde emekli maaşları faiziyle geri alınacak.

Emekli Maaşları Büyük Tehlikede! SGK Peşlerine Düştü: İsterse 20 Yıl Geçsin, O Paraların Hepsi… - Resim : 1

TAM 95 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

TRGT Haber’de yer alan habere göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş konunun detaylarını anlattı. SGK’nın denetimleri artırdığının altını çizen uzman isim, “2024 yılında medyaya yansıyan haberlerde, 95.000’den fazla kişinin sigortalılık ve emeklilik işlemlerinin iptal edildiği belirtildi. Ancak bu durum yeni bir gelişme değil; SGK, yıllardır on binlerce kişinin hileli çalışmalarını tespit edip iptal ediyor” dedi.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ O HARFLER BAŞINIZI AĞRITABİLİR

Sigortalılığı riske sokan durumları da tek tek açıklayan Karakaş, “Pek çok vatandaşımız haklı olarak, “SGK neden yıllar önce denetlemedi?” diye soruyor” derken merak edilen konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Emekli Maaşları Büyük Tehlikede! SGK Peşlerine Düştü: İsterse 20 Yıl Geçsin, O Paraların Hepsi… - Resim : 2

“Eğer en başından denetimler sıkı yapılsaydı, mağduriyetler bu kadar büyük olmazdı. Ancak unutulmamalıdır ki SGK’da toplam denetim elemanlarının sayısı 1000-1500 civarında ve bu kişiler yüzlerce farklı denetim işi yapıyor. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkede tek tek tüm işlemleri denetlemek zaman alıyor.”

"RİSK ALTINDASINIZ"

İsa Karakaş, “Eğer çalışmanız fiili ve gerçek değilse, hizmet akdine uygun şekilde çalışmıyorsanız ve kendinizi sigortalı göstermişseniz ya da bir başkası sizi sigortalı göstermişse risk altındasınız” diyerek denetimlerin daha da artacağına dair ipucu verdi.

“E-Devlet hizmet dökümünde 'K, Ş, S' harfleri bulunuyorsa, kaç yıl geçerse geçsin SGK denetim yaptığında hileli bir çalışma tespit ederse emekliliğiniz iptal edilecektir” ifadelerini kullandı.

Emekli Maaşları Büyük Tehlikede! SGK Peşlerine Düştü: İsterse 20 Yıl Geçsin, O Paraların Hepsi… - Resim : 3

FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK

SGK’nın usulsüz emekliliği tespit etmesinin ardından senaryoyu da açıklayan uzman isim şunları kaydetti:

“Emeklilik iptal edildiğinde,

SGK, ödediği maaşları faiziyle ve gecikme cezasıyla geri alır.

Sahte sigorta primleri iade edilmez.

Sahte sigortalılık nedeniyle sağlıktan faydalandıysanız, SGK sağlık masraflarını da sizden talep edebilir.”

Kaynak: TGRT Haber

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Emekli maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İsa Karakaş
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